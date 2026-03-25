Son Mühür - Yem premiksleri ve bazı bileşenlerde KDV muafiyetini kaldırma kararı, hayvancılık sektöründe tartışmaları beraberinde getirdi. Artan enflasyon ve üretim maliyetleriyle mücadele eden çiftçiler açısından yeni düzenlemenin ek yük getireceği belirtiliyor.

Selçuk Karakülçe: Yerli üretici hiç korunmuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı, veteriner hekim Selçuk Karakülçe, düzenlemenin hayvancılık işletmeleri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Hükümet, geriye kalan son çiftçileri yok etmeye kararlı görünüyor. Üreticiler zaten yüksek maliyetlerle uğraşıyor. Bu düzenleme, yem maliyetlerinde etkili olarak %3 ila %6 arasında gizli bir fiyat artışı yaratıyor. Türkiye, devam eden talep nedeniyle fiyatları dengelemek için küresel olarak et arıyor, fakat yerli üreticiler neredeyse hiç korunmuyor. Bu durum kaçınılmaz olarak tavuk ve yumurta fiyatlarını artıracak ve tüketici üzerindeki baskıyı artıracak.” dedi.

Mehmet Doğan: Düzenleme mali yük getirdi

Söz konusu düzenlemenin ek bir mali yük getireceğini savunan ve et, süt fiyatlarını yükselteceğini vurgulayan Titar Tarım ve Hayvancılık Başkanı Mehmet Doğan, “Bu düzenleme ek bir mali yük getirdi. Üretim maliyetlerini ciddi şekilde artıracak ve bu da et ve süt fiyatlarını yükseltecek.” diye konuştu.

Ne Olmuştu?

31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği değişikliğiyle birlikte yem premiksleri ve işlenmiş tahıl ürünleri, yerel adıyla “flakes”, artık “karma yem” kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu değişiklikle birlikte söz konusu ürünler KDV muafiyeti dışına çıkarılarak yüzde 20 vergiye tabi tutulacak.