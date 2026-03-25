ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine ilişkin verdiği mesajlar, küresel piyasalarda temkinli bir iyimserliğe yol açtı. Açıklamaların ardından enerji ve emtia piyasalarında yön ayrışması dikkat çekerken, yatırımcıların güvenli liman talebini sürdürdüğü görüldü.

Petrol fiyatlarında geri çekilme

Söz konusu açıklamaların ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket öne çıktı. Bir süredir jeopolitik risklerle yükseliş eğiliminde olan Brent petrolün varil fiyatı, önceki gün 104 dolara kadar yükselmesinin ardından yeni güne düşüşle başladı ve 95 dolar seviyesine geriledi. Bu geri çekilme, piyasalarda arz endişelerinin azalabileceği beklentisinin fiyatlara yansıdığı şeklinde değerlendirildi.

Altında yükseliş sürüyor

Petrolün aksine altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam etti. Ons altın yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 4.570 dolar seviyesine yükselirken, ABD vadeli altın kontratlarında artış yüzde 3’ü aştı. Bu tablo, yatırımcıların risk algısındaki temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.

Gram altın yükselişte

Küresel piyasalardaki hareketin yurt içi fiyatlara yansımasıyla gram altında da artış gözlendi. Gram altın yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 6 bin 500 liranın üzerine çıktı.

Kapalıçarşı’da makas açıldı

Serbest piyasada 6 bin 500 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da ise 7 bin lira eşiğini aşarak dikkat çekti. Alış-satış fiyatları arasındaki farkın açılması, fiziki piyasada talebin güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.