Son Mühür- İzmir’de faaliyet gösteren aralarında inşaat ve yapı sektöründe yer alan 6 şirket ile 4 gerçek kişi hakkında mahkeme tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

Karara göre, DREAM HOME International İnşaat A.Ş., Özdemir Holding A.Ş., Sunrise Group İnşaat Mobilya A.Ş., Orne Mobilya Dekorasyon İnşaat A.Ş., Byey Bey İnşaat A.Ş. ve D and D Yapı Endüstrisi A.Ş. ile birlikte Barış Özdemir, İlker Zeytindalı, İsmail Tur ve Melih Kahraman geçici mühlet kapsamına alındı.

Mahkeme, şirketlerin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Ayrıca davacılar hakkında ihtiyati tedbir kararı da verildi.

Geçici mühlet 17 Mart 2026 tarihi saat 16.00 itibarıyla başlarken, davanın bir sonraki duruşması 5 Haziran 2026 tarihinde görülecek.

Öte yandan alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunduğu bildirildi.