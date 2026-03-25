Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in kültürel nabzının attığı Alsancak, anlamlı bir sanat buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında, yaşamın temel kaynaklarını estetik bir perspektifle ele alan "Doğa, Kadın ve Su" isimli karma sergiyi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Küratör Sevinç Yurtseven’den sanatsal bir sentez

Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda katılımcı sanatçılar arasında da yer alan deneyimli isim Sevinç Yurtseven üstlendi. Farklı disiplinlerden gelen birçok değerli sanatçının özgün eserlerini bir araya getiren bu karma sergi, Dünya Su Günü’nde ekosistemin korunması ve suyun stratejik önemine dair güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor. Hazırlık süreci ve serginin felsefesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yurtseven, bir kadın ve sanatçı olarak doğanın ritmini fırça darbeleriyle anlatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Suyun sonsuz döngüsünü ve kadının tabiatla olan sarsılmaz uyumunu işlemeye gayret ettiklerini belirten usta sanatçı, bu serginin ziyaretçileri görsel bir şölenin ötesinde derin bir tefekküre davet ettiğini vurguladı.

Gülsen Özkan: "Kadının bereketini suyla taçlandırıyoruz"

Serginin açılış töreninde konuşan Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, projenin toplumsal farkındalık yaratma misyonuna dikkat çekti. Kadın Meclisi olarak kadınların yaşamın her alanında aktif ve öncü roller üstlenmesini desteklediklerini belirten Özkan, bugün hayatın kaynağı olan "su", bereketin simgesi "kadın" ve yaşam alanımız "doğa" kavramlarını sanatın eşsiz diliyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Sadece estetik bir deneyim sunmayı değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve kaynakları korunmuş bir dünya bırakma sorumluluğunu hatırlatmayı hedeflediklerini söyleyen Özkan, tüm İzmirlileri bu anlamlı davete icabet etmeye çağırdı.

Sanat aracılığıyla çevre bilinci ve sorumluluk

"Doğa, Kadın ve Su" sergisi, çevre sorunlarının küresel ölçekte arttığı bir dönemde sanatın nasıl bir farkındalık aracına dönüşebileceğinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin atmosferinde hayat bulan eserler; su krizinden iklim değişikliğine kadar pek çok konuyu, kadının şefkatli ve koruyucu bakış açısıyla yorumluyor. Sanatçıların tuvaline yansıyan ekolojik duyarlılık, ziyaretçilere hem görsel bir ilham kaynağı sunuyor hem de bireysel sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmemize vesile oluyor.

Bir hafta boyunca sanatseverleri bekliyor

İzmir’in merkezinde, kentin en prestijli kültür duraklarından biri olan Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açılan bu özel sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inanan herkes, sergi süresince eserleri yakından inceleme ve sanatçılarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak. Doğayı, kadını ve suyu odağına alan bu etkileyici yolculuk, kentin sanat ajandasında şimdiden en önemli maddelerinden biri olarak yerini aldı.