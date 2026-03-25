Son Mühür- Küresel piyasalarda enerji koridorlarını sarsan askeri hareketlilik, akaryakıt tabelalarındaki hareketliliği de beraberinde getiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran eksenli hamleleriyle Körfez bölgesinde tırmanan gerilim, enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit ederek petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, Türkiye’de pompa fiyatlarına tarihi rekorlar olarak yansımıştı. Ancak son saatlerde yaşanan piyasa düzeltmeleriyle birlikte, sürücülerin nefes almasını sağlayacak indirim haberi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi.

Körfez’deki ateş çemberi pompa fiyatlarını rekor seviyeye taşımıştı

Ortadoğu’da genişleyen savaş coğrafyası, petrol tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden olurken, bu durum yerel piyasalarda akaryakıt zamlarının ardı arkasının kesilmemesine sebebiyet verdi. Eşel mobil sistemindeki destek tutarlarının tamamen erimesiyle birlikte, uluslararası piyasadaki her yükseliş doğrudan tüketiciye yansıdı. Bu sürecin sonunda motorin fiyatları 81 lira sınırına dayanarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerini test etmişti. Savaşın gölgesinde şekillenen bu zorlu ekonomik tabloda, brent petroldeki kısmi geri çekilmeler nihayet fiyat etiketlerine yansıdı ve beklenen indirim dalgası başladı.

Motorin ve benzinde indirim rüzgarı: Yeni rakamlar netleşti

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere enerji yönetiminden gelen açıklama, akaryakıt türlerine farklı oranlarda indirim yapıldığını ortaya koydu. Yapılan son güncellemeyle birlikte motorin grubunda 3,72 liralık belirgin bir düşüş yaşanırken, benzin fiyatlarında ise 55 kuruşluk sınırlı bir indirime gidildi. Uzun süredir çift haneli zam haberleriyle sarsılan sektörde, bu indirim adımı ulaşım maliyetleri açısından kritik bir rahatlama sinyali olarak değerlendiriliyor. Özellikle lojistik sektörünün ana gider kalemi olan motorindeki 3 liranın üzerindeki düşüş, piyasalardaki genel enflasyon baskısını bir nebze olsun hafifletecek gibi görünüyor.

Büyükşehirlerde ve Anadolu’da güncel akaryakıt tablosu

İndirim kararının ardından Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İstanbul’da motorinin litre fiyatı 74,03 TL seviyesine gerilerken, başkent Ankara’da 75,15 TL ve İzmir’de 75,42 TL olarak güncellendi. Benzin tarafında ise İstanbul’da litre fiyatı 62,49 TL’ye inerken, Ankara’da 63,44 TL ve İzmir’de 63,72 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Coğrafi konum ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle Doğu illerinde fiyatlar biraz daha yüksek seyrederken; bölgede motorin 77 lira, benzin ise 65 lira bandında alıcı buluyor. Savaşın seyri ve global piyasalardaki arz-talep dengesi, önümüzdeki günlerde fiyatların hangi yöne evrileceğini belirlemeye devam edecek.