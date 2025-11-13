Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı konut satış verilerini paylaştı. Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşirken, İzmir’de bu sayı 8 bin 678 olarak kaydedildi. Konut satışında lider şehirler İstanbul ve Ankara olurken, İzmir Türkiye’nin en çok konut satışı yapılan üçüncü ili konumunu korudu.

Türkiye genelinde konut satışları yıllık değişim gösterdi

Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. Ocak-Ekim döneminde ise toplam satışlar yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 seviyesine ulaştı.

İpotekli konut satışları artışta

Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 23 bin 527 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,3 olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ipotekli satışlar ise yüzde 64 artışla 186 bin 20’ye yükseldi.

Diğer satış türlerinde düşüş

Diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 azalarak 140 bin 779 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise diğer satışlar yüzde 10,8 artış gösterdi. Toplam satışlar içinde diğer satışların payı yüzde 85,7 oldu.

İlk ve ikinci el konut satışları

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Ekim ayında yüzde 4,9 azalarak 54 bin 866 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 artarak 109 bin 440’a ulaştı. Toplam satışlarda ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 olarak kaydedildi.

Yabancılara konut satışı kaç oldu?

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında Türkiye genelinde yüzde 0,8 azalarak 2 bin 106’ya geriledi.Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışları Rusya Federasyonu (315), Almanya (191) ve İran (172) vatandaşlarına gerçekleştirildi.