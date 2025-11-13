Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi’nin Buca Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Evka-1 Semt Evi’nde kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz “Dünya Mutfağı” kursu yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde mutfak sanatlarının inceliklerini öğrenen kursiyerler, aynı zamanda günlük hayatın stresinden uzaklaşarak güçlü bir sosyal bağ kuruyor.

Kadınların hayatına sosyal ve ekonomik katkı

Buca Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla semt evlerindeki kursları genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda Evka-1 Semt Evi’nde açılan Dünya Mutfağı kursu, bölgedeki kadınlar için hem yeni beceriler edinme hem de sosyalleşme fırsatına dönüştü.

“Ücretsiz olması çok büyük avantaj”

Kursiyer Ünzide Özbaş, eğitimlerde hem dünya mutfağından hem de Türk mutfağından çeşitli yemekleri öğrendiklerini söyleyerek şunları ifade etti: “Bu tarz eğitimler genellikle çok yüksek ücretlerle veriliyor. Kursun ücretsiz olması çok büyük avantaj. Yeni tarifler öğreniyoruz, çok memnunuz.”

Kursiyer Gülsen Erkent ise ileride kızlarının bir yer açmak istemesi durumunda gerekli diplomalara sahip olmalarını sağlamak için kursa katıldıklarını belirtti: “Bize bu imkân tanındığı için çok mutluyum. Ücretli olsa çoğu kişi gelemezdi. Evde körelmesinler diye herkese öneriyorum. Çok aktif ve enerjik oluyorsunuz.”

“Öğrenmenin yaşı yok”

Kursa 68 yaşında başlayan Zeynep Saçlı, burada farklı lezzetler öğrendiklerini söyleyerek, “Evde her gün yemek yapıyorum ama burada bambaşka teknikler ve tarifler öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok, herkes gelebilir” dedi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

37 yıllık çalışma hayatının ardından en büyük hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını söyleyen Betül Dalgıç Koçak ise, “Burada olmak benim için çok değerli. Yemek yapmayı geliştirmek ve arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmek için geldim. Aktif kalmak ve güzel zaman geçirmek isteyen tüm kadınlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Sertifika ile mesleğe adım atma imkânı

Kurs sonunda başarılı olan kadınlar, Buca Halk Eğitimi Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Bu sertifika sayesinde isterlerse edindikleri mutfak becerilerini mesleğe dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.