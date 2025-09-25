İzmir’de bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda tartışma yaratan video sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret’ ve ‘Müstehcenlik’ suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

2 şüpheli gözaltında

Açıklamada, görüntülerde yer aldığı tespit edilen A.S. ve H.K.’nin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü vurguladı. Olayla ilgili yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.