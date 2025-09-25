Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Üyesi Nail Kocabaş, Karşıyaka Girne Bulvarı’ndaki yarım kalan üst geçidin fotoğraflarını paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef aldı.

Nail Kocabaş: Çöp toplayarak şov yapmaya devam etsin ama gerçek ortadadır

AK Partili Kocabaş, Karşıyaka Girne Bulvarı’ndaki yarım üst geçidin fotoğraflarını paylaşarak, “Tugay, bugünkü basın toplantısında ‘çöp toplama işi ilçe belediyelerinin görevidir’ diyerek topu üzerinden atmasının ardından, aynı gün koşar adım Karşıyaka’ya gidip maaşlarını ödemediği için eylem yapan işçilerin çöplerini Büyükşehir araçlarıyla toplatması, işçilerini karşı karşıya getiren bu şov siyaseti. Cemil Tugay çöp toplayarak, toplatarak şov yapmaya devam etsin, ama gerçekler ortadadır: İzmir’in geçmişten kalan yarım projelerine şimdi de kendi döneminden bir ‘yarım üst geçit’ eklenmiştir.” ifadelerini kullandı.

"Sorunlara çözüm değil kaos üretiyorlar"

Açıklamasında CHP’li belediyeciliği “iki yüzlü” olmakla eleştiren Kocabaş, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bugünkü basın toplantısında ‘çöp toplama işi ilçe belediyelerinin görevidir’ diyerek topu üzerinden atmasının ardından, aynı gün koşar adım Karşıyaka’ya gidip, maaşları ödenmediği için eylem yapan işçilerin çöplerini Büyükşehir araçlarıyla toplatması, CHP belediyeciliğinin iki yüzlü anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur. Karşıyaka Belediyesi’nin işçileriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işçilerini karşı karşıya getiren bu şov siyaseti, İzmir’in sorunlarına çözüm değil kaos üretmektedir.” dedi.

"Yeni Girne Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidini tamamlayın"

Ayrıca AK Partili Nail Kocabaş, Cemil Tugay’a da doğrudan çağrıda bulunarak şu sözleri hatırlattı: “Sayın Tugay’a çağrımız nettir: Önce Karşıyaka için sözünü verdiğiniz, bolca reklamını yaparak duyurduğunuz Yeni Girne Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidini tamamlayın. İş başlangıç tarihi 29 Kasım 2024, iş bitim tarihi ise 26 Haziran 2025’ti. Bugün, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen ortada ne bir çalışma ne de bir açıklama var. Yarım bırakılmış, kaderine terk edilmiş bir proje daha İzmir’in sırtına yüklenmiştir. Cemil Tugay çöp toplayarak, toplatarak şov yapmaya devam etsin, ama gerçekler ortadadır: İzmir’in geçmişten kalan yarım projelerine şimdi de kendi döneminden bir ‘yarım üst geçit’ eklenmiştir.”