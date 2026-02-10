Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli yürütülen ve aralarında İzmir’in de bulunduğu 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonu duyurdu. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik düzenlenen "Narko-Çelik" operasyonlarında toplam 305 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir ve 13 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 5 aydır titizlikle yürüttüğü teknik takip, bu sabah operasyona dönüştü. Operasyonun en kritik ayaklarından birini oluşturan İzmir’de de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ankara’dan Mardin’e, İzmir’den Kastamonu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada uyuşturucu tacirlerinin dijital ve fiziksel ağları darmadağın edildi.

Sosyal medyada "Kapalı Devre" zehir pazarlığı

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; uyuşturucu tacirlerinin özellikle anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarını birer pazar yeri gibi kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin çalışma yöntemine dair ulaşılan çarpıcı detaylar şöyle:

Gruplara sadece özel davet veya referansla girilebildiği,

Güvene dayalı özel kurye ağları üzerinden sevkiyat yapıldığı,

Polise yakalanmamak için sürekli kullanıcı adı değiştirildiği ve kimlik bilgilerinin gizlendiği belirlendi.

Siber devriyeler şifreli grupları deşifre etti

Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda, şüphelilerin "uçtan uca şifreli" mesajlaşmalarına ulaşıldı. İzmir’de de aktif olarak faaliyet gösteren ve bu gruplarda yönetici/moderatör konumunda bulunan şahıslar tek tek tespit edildi. Nüfus yoğunluğuna göre 24 saat kesintisiz uyuşturucu arzı sağlayan bu dijital yapı, siber ekiplerin başarılı operasyonuyla deşifre edildi.

"İnsanlık adına topyekün savaş"

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucu ile mücadelenin küresel bir güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz," dedi. Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığını ve kahraman polisleri tebrik ederek açıklamasına son verdi.