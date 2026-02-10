Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele sürecine yurttaşları doğrudan dahil etti. On binlerce başvuru arasından şeffaf yöntemle belirlenen 50 İzmirli, “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” çatısı altında beş hafta boyunca birlikte çalıştı. Çalışmalar sonucunda kentin geleceğine yönelik doğa temelli çözüm önerileri geliştirildi.

Hazırlanan 10 maddelik politika paketi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Deneyim Paylaşımı Konferansı’nda tanıtıldı. Konferansa büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Katılımcı demokrasi vurgusu

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, katılımcı mekanizmaların demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yurttaş meclislerinin, karar alma süreçlerini güçlendiren ve toplumun söz hakkını artıran yapılar olduğunu ifade etti.

Pilot nitelikte bir çalışma

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar ise yaklaşık 15 ay süren çalışmada toplumun farklı kesimlerinin sürece dahil edildiğini belirtti. Çalışmanın Türkiye açısından örnek bir model ortaya koyduğunu dile getirdi.

Panelde deneyimler paylaşıldı

Programın ikinci bölümünde “Katılımcı Demokrasi ve İklim Eylemi” başlıklı panel düzenlendi. Panelde yerel yönetimler, kent konseyleri ve sivil toplum temsilcileri, katılımcı süreçlere ilişkin deneyimlerini aktardı.

Öneriler raporlaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerin; Yuva Derneği ve Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü çalışmada, farklı yaş ve meslek gruplarından yurttaşlar beş oturumda bir araya geldi. Körfez’deki kirlilik, artan sıcaklık, ekosistem kaybı ve su krizi başlıkları ele alındı.

Çalışmalar sonunda belirlenen 10 öncelikli öneri rapor haline getirildi, el kitabına dönüştürüldü ve uygulama süreci için rehber hazırlandı. Önerilerin tamamının, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Düşük karbonlu İzmir hedefi

Yürütülen çalışmayla İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir kent olma hedeflerine katkı sağlanması amaçlandı. Proje, uluslararası iş birlikleri kapsamında desteklendi.

İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’nin 10 maddelik önerileri

İzmir Körfezi’nin korunması: Atıkların etkin arıtımı, dip temizliği, kıyıların doğallaştırılması ve su altı ekosisteminin korunması.

Su kaynaklarının korunması: Yeraltı ve yüzey sularının korunması, bireysel tasarrufun teşviki, alternatif su kaynaklarına yatırım.

Eğitim ve farkındalık: Doğa temelli çözümler konusunda yaygın eğitim ve gönüllü programlar.

Su tasarrufu eğitimi: Çocuklara yönelik eğitim modülleri ve okul temelli atölyeler.

İçme suyunda şeffaflık: Analiz sonuçlarının düzenli paylaşımı ve su okuryazarlığı çalışmaları.

Yağmur suyu hasadı: Yeni yapılarda zorunluluk, tarımda iklim dostu sulama yöntemleri.

Su tüketiminin izlenmesi: Sanayi ve tarımda su ayak izi hesaplamaları ve bölgesel planlama.

Serin kent uygulamaları: Gölgelikli yaya yolları, serin park ve meydanlar.

Çocuk dostu alanlar: Gölgelendirilmiş bisiklet ve yaya güzergâhları, doğayla temas alanları.

Ulaşımda serinlik odaklı düzenleme: Isıyı azaltan kaplamalar ve gölgelik yaya koridorları.