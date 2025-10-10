Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi (EÜ), çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına uluslararası bir boyut daha kazandırdı. Üniversitenin ortakları arasında yer aldığı, "Küresel İklim Topluluğu İzmir Aracılığıyla Elektriğin Karbonsuzlaştırılmasına Yönelik Dijital Çözümler" başlıklı projesi, Avrupa Birliği’nin (AB) prestijli programlarından destek almaya hak kazandı. “GCC-SYNERGY” olarak kısaltılan proje, “CINEA/Avrupa Komisyonu, Ufuk Avrupa Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları” kapsamında finanse edilecek ve “İklim Nötr Konsorsiyumu (EU NetZeroCities Consortium)” ile işbirliği içinde yürütülecek. Bu büyük ölçekli iş birliği, Ege Üniversitesi’nin küresel iklim mücadelesindeki rolünü pekiştiriyor.

Projenin odak noktası: İzmir’in karbon nötr dönüşümü

Koordinatörlüğünü EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Çubukçu’nun üstlendiği GCC-SYNERGY projesi, temel olarak İzmir’in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği karbon nötr hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje, dijital teknolojilerin gücünü kullanarak ve toplumsal katılımı teşvik ederek kentin sürdürülebilir kalkınma sürecine ivme kazandırmayı hedefliyor. Doç. Dr. Mete Çubukçu, açıklamasında şehirlerin AB'nin 2050 iklim nötr hedefinde kritik rol oynadığını, çünkü enerji tüketimi ve karbon salımının büyük kısmının şehirlerde gerçekleştiğini vurguladı. Bu nedenle projenin, İzmir’in elektrik enerjisi verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdüyle birebir örtüştüğünü belirtti.

Dijital platformlarla enerji optimizasyonu ve toplumsal katılım

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çubukçu, GCC-SYNERGY kapsamında atılacak somut adımları anlattı. Projede, farklı sektörlerden seçilen pilot tüketicilerin elektrik tüketimleri detaylı olarak izlenip analiz edilecek. Elde edilen bu büyük veri setine dayanarak, dijital bir platform aracılığıyla yenilikçi enerji çözümleri sunulacak. Bu platform sayesinde hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal paydaşların enerji tüketimlerini optimize etmeleri ve bu yolla karbon ayak izlerini azaltmaları hedefleniyor. Ayrıca, projeye halkın katılımını sağlamak amacıyla bilgiye erişim, eğitim materyalleri, fikir alışverişi ve ortak karar alma süreçlerini destekleyen dijital bir rehber platformu da geliştirilecek. Çubukçu, bu çalışmaların sadece İzmir için değil, iklim eylemi konusunda kararlılık gösteren tüm şehirler için örnek teşkil edecek bir model oluşturacağını ifade etti. Projede Doç. Dr. Çubukçu ile birlikte, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sarptaş, Dr. Fırat Salmanoğlu, Araş. Gör. Harun Gümüş ve Öğr. Gör. Dr. Mücahid Candan gibi önemli isimler görev alıyor.

Rektör Budak'tan tebrik ve destek vurgusu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, proje ekibini tebrik etti. Rektör Budak, "Üniversitemiz, sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojiler alanındaki çalışmalarını kararlılıkla ileri taşımaktadır. Avrupa Birliği'nden böylesine önemli bir destek alan GCC-SYNERGY projesi, dijital çözümler ve toplumsal katılımı birleştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası düzeyde değerli bir örnek teşkil edecektir," diye konuştu. Prof. Dr. Budak, projede görev alan Doç. Dr. Mete Çubukçu ve tüm ekibe başarılarının devamı dileklerini iletti.