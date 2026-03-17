İzmir’in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer’in silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Şüphelinin planı iddianamede ortaya kondu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğuş Meşe’nin Basmane’de tekstil alanında faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık bir ay önce temin ettiği ve iş yerine yakın bir noktada, trafo civarında sakladığı tespit edildi.

Toplu taşımadan kaçınmak için taksiye bindi

İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de olay günü yaşanan süreç oldu. Şüphelinin 9 Mart günü silahı bulunduğu yerden alıp evine götürmek istediği, bu nedenle toplu taşıma kullanmaktan kaçınarak taksiye binmeyi tercih ettiği aktarıldı.

Gaziosmanpaşa Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında Deniz Örer’in kullandığı taksiye binen Meşe’nin, Karşıyaka’ya gitmek istediğini söylediği belirtildi.

“Valiz alacağım” bahanesiyle olay yerine yönlendirdi

İddianameye göre şüpheli, yolculuk sırasında valizini alacağını söyleyerek sürücüyü silahı sakladığı noktaya yakın bir sokağa yönlendirdi.

Taksi, Meşe’nin yönlendirmesiyle 1307 Sokak’a girdi. Şüpheli, araçtan inerek valizini alacağını söyleyip uzaklaştı.

Kafasından vurdu, cesedi sokağa bıraktı

Silahını sakladığı yerden alan Doğuş Meşe’nin tekrar taksinin yanına gelerek Deniz Örer’e ateş ettiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin maktulün kafa bölgesini hedef alarak ateş ettiği ve Örer’in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cinayetin ardından şüphelinin, Örer’in cansız bedenini araçtan indirerek sokağa bıraktığı ve taksiyi gasbederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

“Küfür etti” savunmasına iddianamede net yanıt

Şüpheli Meşe’nin ifadesinde, taksi şoförünün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Ancak iddianamede bu savunmanın “suçu hafifletmeye yönelik” olduğu vurgulandı. Ayrıca Deniz Örer’in küfür etmesini gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığına dikkat çekildi.

Gasbedilen araçta uyuşturucu kullandı

Soruşturma dosyasına giren bir diğer çarpıcı detay ise cinayet sonrası yaşananlar oldu. İddianamede, Doğuş Meşe’nin gasbettiği taksiye F.A. isimli kişiyi aldığı ve araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandıkları bilgisine yer verildi.

Üç ayrı suçtan ağır ceza talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında:

“Kasten öldürme” suçundan müebbet,

“Gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar,

“Ruhsatsız ateşli silah bulundurma” suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine sunuldu.

Ne olmuştu?

9 Mart’ta Konak ilçesinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından silahla öldürülmüştü.

Şüpheli, olayın ardından taksiyi gasbederek kaçmış, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.