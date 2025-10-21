İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi köyü, gençlerin enerjisi ve gönüllülük ruhuyla sürdürülebilir turizme örnek olacak bir buluşmaya sahne oldu. SENTRUM Projesi kapsamında lise ve üniversitelerden gelen 250’yi aşkın genç, “Genç Gönüllü Buluşması” etkinliğinde doğa, kültür ve topluma katkı sağlayan çalışmalar için bir araya geldi.

Birgi, sürdürülebilir turizmin merkezi oluyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2022 yılında “Dünyanın En İyi Köyleri” listesine giren Birgi, sürdürülebilir turizmin öncü destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde düzenlenen “Genç Gönüllü Buluşması”, gençlerin çevreye, topluma ve kültürel mirasa değer kattığı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı M. Cumhur Şener ve TGA Ege Bölge Koordinatörü Elif Köseoğlu ile çok sayıda genç gönüllü katıldı.

Gençler doğa ve topluma katkı sağladı

16-22 yaş aralığındaki lise ve üniversite öğrencileri, Enerjisa gönüllüleri ve Birgi halkının katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, doğa, kültür ve topluma katkı sağlayan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Genç gönüllüler fidan dikimi, çevre temizliği, ihtiyaç sahibi çocuklar için bisiklet yapımı atölyesi, okul duvarı ve çocuk parkı boyama gibi faaliyetlerle hem çevresel hem de toplumsal fayda sağladı.

Tarihi sokaklar ve doğal güzellikler arasında yapılan çalışmalar, gençlerin dayanışma ruhunu ve gönüllülük bilincini ortaya koydu. Etkinlikler sayesinde gençler sosyal sorumluluk becerilerini geliştirdi, topluma katkı sağladı ve Birgi’nin tarihine iz bıraktı.

Murat Pınar: “Geleceğin dönüşümü gençlerin elinde”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu sadece enerji alanında değil, toplumun her kesimine yayılan projelerle güçlendiriyoruz.

Genç gönüllülerimizin Birgi’ye kattığı değer, birlikte inşa ettiğimiz en önemli eserlerden biri oldu. SENTRUM Projesi ile Ayvalık Küçükköy’de ektiğimiz tohumun, Birgi’de filizlendiğini görmek büyük bir gurur kaynağı. Geleceğin dönüşümü gençlerin elinde şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

Miodrag Dragisic: “Gerçek değişim amaç odaklı gençlerle başlar”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Gerçek değişim insanlarla başlar, özellikle de amaç odaklı gençlerle. Birgi’de gönüllülerimizin çevreyi koruyan, topluma değer katan ve kültürel mirası sahiplenen çalışmaları, sürdürülebilir turizmin sahada nasıl inşa edildiğini gösterdi. SENTRUM Projesi sayesinde Birgi, sürdürülebilir turizm için örnek bir destinasyon haline geliyor.”