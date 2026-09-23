Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 25-26 Eylül tarihlerinde İzmir’e gelecek. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu tarafından duyurulan programa göre Özdağ, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, teşkilat programlarına katılacak ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
Özfatura'nın evini ziyaret edecek
Özdağ’ın İzmir programı 25 Eylül Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Özdağ, ilk olarak şehit babası Cemal Öden’in evini ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya gelecek. Saat 11.00’de ise hayatını kaybeden önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura’nın evine taziye ziyaretinde bulunacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir programı kapsamında birçok ziyaret gerçekleştireceği ve basın mensuplarıyla bir araya geleceği açıklandı.
Program detayları ise şöyle:
25 Eylül Cuma
10.00 Şehit Babası Cemal Öden’in evinde, şehit ailelerini ziyaret.
11.00 Vefat eden önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Burhan Özfatura’nın evine taziye ziyareti.
12.00 İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Ziyareti
13.00 Cuma Namazı Kemeraltı Hisar camisi
14.30 Esnaf Sanatkar odaları birliği ( yeni dönem hayırlı olsun ziyareti )
15:30 Ege İhracatçı Birlikleri ( yeni dönem hayırlı olsun ziyareti )
16.30 Bornova Küçükpark esnaf ziyareti
19.30 İşadamları Yemeği
26 Eylül Cumartesi
10.00 Geniş katılımlı Teşkilat Kahvaltısı
12.00 İzmil İl Başkanlığı basın toplantısı & açıklaması
14.00 Kitap fuarı söyleşi
15.00 İmza günü
17.30 Ankara’ya uğurlama