Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 25-26 Eylül tarihlerinde İzmir’e gelecek. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu tarafından duyurulan programa göre Özdağ, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, teşkilat programlarına katılacak ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Özfatura'nın evini ziyaret edecek

Özdağ’ın İzmir programı 25 Eylül Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Özdağ, ilk olarak şehit babası Cemal Öden’in evini ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya gelecek. Saat 11.00’de ise hayatını kaybeden önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura’nın evine taziye ziyaretinde bulunacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir programı kapsamında birçok ziyaret gerçekleştireceği ve basın mensuplarıyla bir araya geleceği açıklandı.

Program detayları ise şöyle:

25 Eylül Cuma

10.00 Şehit Babası Cemal Öden’in evinde, şehit ailelerini ziyaret.

11.00 Vefat eden önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Burhan Özfatura’nın evine taziye ziyareti.

12.00 İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Ziyareti

13.00 Cuma Namazı Kemeraltı Hisar camisi

14.30 Esnaf Sanatkar odaları birliği ( yeni dönem hayırlı olsun ziyareti )

15:30 Ege İhracatçı Birlikleri ( yeni dönem hayırlı olsun ziyareti )

16.30 Bornova Küçükpark esnaf ziyareti

19.30 İşadamları Yemeği

26 Eylül Cumartesi

10.00 Geniş katılımlı Teşkilat Kahvaltısı

12.00 İzmil İl Başkanlığı basın toplantısı & açıklaması

14.00 Kitap fuarı söyleşi

15.00 İmza günü

17.30 Ankara’ya uğurlama