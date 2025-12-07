Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren yayınlar yaptığı belirlenen E.K. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma

İzmir’de, sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen E.K. (31) hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerek infiale yol açtı.

Şüpheli gözaltına alındı

Görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.