İzmir'de yaşayan ve 15 yıl önce evlenen sağlık görevlisi çift, son 8 yıldır aynı ambulansta görev yaparak acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için saniyelerle yarışıyor. Buca'da ikamet eden Acil Tıp Teknisyeni Osman Fındık (39) ve eşi Acil Tıp Teknikeri Sergül Fındık (35), mesleğe İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda aynı dönemde adım attılar.

Aynı istasyon, aynı görev aşkı Kemalpaşa'da kesişti

Kariyerleri boyunca kentin farklı acil yardım noktalarında hizmet veren Osman ve Sergül Fındık çiftinin ailesi, zamanla iki çocukla genişledi. Çiftin mesleki yolları ise 8 yıl önce Kemalpaşa ilçesindeki 1 Nolu Acil Yardım İstasyonu'nda birleşti ve o günden itibaren aynı ambulansta omuz omuza görev yapmaya başladılar. Hem evde hem de yoğun mesai saatlerinde birlikte zaman geçiren Fındık çifti, görev sorumluluklarının bilinciyle insan hayatına dokunmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Osman fındık: "Birbirimizin yorgunluğunu ve üzüntüsünü daha iyi anlıyoruz"

Acil Tıp Teknisyeni Osman Fındık, eşiyle aynı mesleği icra etmenin ve aynı istasyonda çalışmanın getirdiği mutluluğu dile getirdi. Eşiyle sürekli vakit geçirmenin ve mesleki zorlukları paylaşmanın kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birbirimizin duygu durumlarını daha iyi kavrayabiliyoruz. Yaşanan sevinçleri veya üzüntüleri anında paylaşabiliyoruz. Özellikle vakalar ve hastalar hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunma imkanımız oluyor. Birbirimizin halinden bu sayede daha iyi anlıyoruz. Farklı meslekler seçmiş olsaydık, belki birbirimizin yorgunluğunu ve durumunu bu denli empatiyle karşılayamazdık. Eve nöbetten döndüğümüzde birbirimizin ne kadar yorulduğunu anında fark edebiliyoruz. Çoğu zaman üzücü vakalara gittiğimiz için insan hayatına dokunuyoruz; bu üzüntüyü evde de yaşamaya devam ettiğimiz anlar oluyor."

Sergül Fındık: "İş yerinde eksiğimizi tamamlıyoruz"

Fındık, mesaileri sırasında profesyonel yaklaşımdan ödün vermediklerini, bir cana dokunduklarında hissettikleri sevincin tarifsiz olduğunu ifade etti. Fındık, "İş yerinde iş arkadaşı, evde ise karı koca olarak 15 yıldır bu düzende çalışıyoruz. Eşlerin aynı ortamda aynı mesleği yapmasının hem kolaylık hem de büyük bir mutluluk getirdiğine inanıyorum," dedi. Acil Tıp Teknikeri Sergül Fındık ise eşiyle iş dışında da birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bütün işleri, evdeki veya dışarıdaki sorumlulukları birlikte üstleniyoruz. Bazı eşler için bu durum yadırganabilir, ancak biz birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Hasta başında benim bir eksiğim olduğunda eşim hemen destek oluyor, onun bir eksiği olduğunda ben tamamlıyorum." Fındık, hastaların ve hasta yakınlarının, aynı ambulansta görev yapan bir çift olduklarını öğrendiklerinde yüzlerinde oluşan tebessümün kendilerini ayrıca motive ettiğini ekledi.

Ekip arkadaşından tam not: "Çok iyi anlaşıyorlar"

Fındık çiftiyle aynı ambulansta görev alan Acil Tıp Teknisyeni Ayşe Çoban da mesai arkadaşlarının işlerini büyük bir özveri ile yürüttüğünü teyit etti. Çoban, çiftin iş yerinde çok iyi anlaştığını belirterek, "Ailesiyle birlikte çalışmak ayrı bir güzellik katıyor. Bugüne kadar herhangi bir zorluk yaşamadım çünkü onlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar," yorumunda bulundu.