Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de artan su sıkıntısı nedeniyle bazı yerel yöneticiler, deniz suyunun tuzdan arındırılarak içme ve kullanma suyu olarak değerlendirilmesini öneriyor. Ancak bu öneri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan sert eleştiriler aldı.

DENİZDEN ALINAN SU, DENİZE VERİLEN TUZ:”EKOSİSTEM ÇÖKER”

Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun tuzdan arındırılması (desalinasyon) yönteminin kısa vadede çözüm gibi görünse de, uzun vadede deniz ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini vurguladı. Özellikle arıtma sonrası ortaya çıkan yoğun tuzlu atıkların tekrar denize verilmesinin, deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti:

“Peki denizden çıkan tuzu ne yapacaksınız? Onu denize geri verirseniz, ekosistemi çökerteceksiniz. Bu, deniz yaşamı için felakettir.”

“GERÇEK KURAKLIK HENÜZ BAŞLAMADI”

Yaşar, şu an yaşanan su sıkıntısının gerçek bir kuraklık olmadığını belirterek, asıl büyük sorunların önümüzdeki yıllarda yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle radikal adımlar atmadan önce, yerel ve sürdürülebilir çözümlerin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini söyledi:

“Bu bir susuzluk krizi olabilir ama gerçek kuraklık değil. Asıl büyük kuraklıklar henüz gelmedi. O yüzden panikle değil, akılla hareket etmeliyiz. Önce küçük ölçekli pilot projeler yapılmalı ve halk su yönetimi konusunda bilinçlendirilmeli.”

YERALTI SULARI VE ARITILMIŞ SU KULLANIMI ALTERNATİF OLABİLİR

Prof. Yaşar’a göre İzmir’in su sorununu çözmenin yolu, mevcut kaynakların doğru yönetilmesinden geçiyor. Özellikle Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan günlük 500 bin metreküp suyun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor:

“İzmir’in günlük su ihtiyacı yaklaşık 700 bin metreküp. Eğer arıtılmış atık suyu değerlendirebilsek, yer altı sularını da yedek olarak tutarız ve hiçbir sorun yaşamayız. Ama biz şu anda yer altı suyunu bilinçsizce tüketiyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYU İZMİR’DE”

İzmir’in mevcut su politikalarının ekonomik anlamda da sürdürülebilir olmadığını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, su fiyatlarının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade etti:

“İzmir şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyor. Bu sürdürülemez bir durum. Sorunları çözmek için doğaya zarar verecek yöntemlere yönelmek yerine, elimizdeki kaynakları verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.”