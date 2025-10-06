Son Mühür/ Merve Turan - Klinik Psikolog Burçin Deniz, öfkenin bastırılmadan doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Öfke çoğu zaman başkalarına değil, kendimize zarar verir” dedi. Deniz, öfkeyi kontrol altına almanın üç etkili yolunu anlattı.

“Öfke en çok kişiye zarar verir”

Öfkenin dış faktörlerden kaynaklanıyor gibi görünse de en çok bireyin kendisini yıprattığını belirten Klinik Psikolog Burçin Deniz, öfkenin doyurulmamış istekler, karşılanmayan beklentiler ve istenmeyen sonuçlar karşısında verilen doğal bir tepki olduğunu söyledi.

Deniz, “Zorlayıcı yaşam koşulları ve ekonomik sıkıntılar, kişileri daha gergin, sıkıntılı ve çaresiz hissettirebilir. Ancak önemli olan, bu duygular üzerinde kontrol sahibi olabilmektir. Öfke; kişiye, çevresine veya yaşadığı olaylara yönelik ortaya çıkabilir. Buzdağı metaforuyla anlatacak olursak, görünen kısmında öfke vardır; ancak altında üzüntü, kaygı, yalnızlık, haksızlığa uğrama ve hayal kırıklığı gibi birçok duygu gizlidir” dedi.

“Kendinizi kontrol edemiyorsanız dikkat”

Öfkenin ne zaman bir problem haline geldiğine değinen Klinik Psikolog Deniz, şu soruların yol gösterici olabileceğini söyledi: “Öfkelendiğinizde kendinizi kontrolsüz hissediyor musunuz? Tepki verdikten sonra pişman olduğunuz sözler söylüyor musunuz? Bu soruların yanıtı evetse, öfke kontrolünde zorluk yaşıyorsunuz demektir.”

Deniz, öfkeyi yok saymak, bastırmak veya pasif-agresif biçimlerde ifade etmenin en sık yapılan hatalar arasında olduğunu vurguladı. “Kişi öfkesini başkasına yöneltmek, saldırganca ifade etmek ya da kendine zarar vermek gibi yanlış yollarla dışa vurduğunda, asıl duygusal ihtiyaç yine karşılanmamış olur” dedi.

“Rahatlayın, yeniden değerlendirin, sonra tepki verin”

Klinik Psikolog Burçin Deniz, öfkeyi sağlıklı yönetebilmek için üç adımlı yöntemi şöyle anlattı:

Rahatlayın: Öfke anında kendinize zaman tanıyın. Sizi öfkelendiren ortamdan kısa süreliğine uzaklaşmak, sakinleşmenize yardımcı olur. Ancak hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşmak yerine, “Şu an sakinleşmeye ihtiyacım var, biraz sonra konuşalım” demek doğru bir yaklaşımdır.

Durumu yeniden değerlendirin: Öfkeli düşüncelerinizi gözden geçirin. “Ben haklıyım, sen haksızsın” gibi katı yargılar, öfkeyi besler. Olaylara tek açıdan değil, farklı olasılıklarla bakmaya çalışın.

Tepki verin: İletişime geçtiğinizde ses tonunuzu ölçülü tutun. Tahrik edici veya küçümseyici söz ve jestlerden kaçının. Kaba ya da agresif bir tavır, çözüm yerine çatışmayı büyütür.

“Erken farkındalık en güçlü silahtır”

Deniz, öfkenin tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak yönetilebilir hale getirilebileceğini belirterek, “Öfke, bastırılması gereken bir duygu değil, tanınması ve doğru ifade edilmesi gereken bir tepkidir. Erken farkındalık, öfkeyi dönüştürmenin en güçlü anahtarıdır” dedi.