İzmir'in merkez ilçelerinden Balçova'da, sokak hayvanına yönelik sergilenen insanlık dışı bir davranış, güvenlik kameralarına yansıdı ve kamuoyunda infiale neden oldu. Görüntülerde, sokakta yürümekte olan bir şahsın, yanına yaklaşan savunmasız bir köpeği belinden çıkardığı kemerle darbetmesi saniye saniye kaydedildi. Bu şiddet eylemi, özellikle sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı ve yetkililere harekete geçme çağrılarını beraberinde getirdi.

Sokak ortasında vahşet

Olay, geçtiğimiz gün Balçova'nın işlek bir sokağında gerçekleşti. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, sokakta iki kişi yürürken, bölgede yaşamını sürdüren ve muhtemelen sevgi ya da yiyecek beklentisiyle yaklaşan bir köpek, bu şahıslardan birinin yanına doğru ilerledi. Köpeğin dostça yaklaşımına karşılık, kimliği henüz belirlenemeyen bu kişi, aniden durarak belindeki deri kemeri hızla çıkarıp, masum hayvana defalarca vurdu.

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından kullanıcılar adeta tek ses oldu. Hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, bu kabul edilemez eylemi sert bir dille kınadı. Kullanıcılar, olayın failinin bir an önce tespit edilerek, yürürlükteki Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.