Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), iş dünyası ve meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Oda bünyesinde kurulan Vergi Eğitim Merkezi ile hem şirketlerin muhasebe ve mali işler departmanlarında görev yapan profesyonellere hem de kariyerine yeni adım atan gençlere kapsamlı bir uzmanlık eğitimi sunulacak.

Kentsel dönüşüm süreci devam eden yeni hizmet binasında faaliyete geçmesi planlanan merkez için yoğun talep gelmesi üzerine eğitimlerin öne alındığı bildirildi. İlk programın yaklaşık üç ay süreceği ve toplamda 150 saatlik bir içeriği kapsayacağı belirtildi.

“Mevzuata uyum artık zorunluluk”

İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Türkiye’de mali mevzuatın sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Vergi kanunları ve uygulamalarındaki hızlı değişim nedeniyle hem meslek mensuplarının hem de şirketlerin finans birimlerinin kendini sürekli güncellemek zorunda olduğunu ifade eden Zengin, Vergi Eğitim Merkezi’nin bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedeflediğini söyledi.

Zengin, artan talepler doğrultusunda eğitim programının geçici mekânlarda erkenden başlatıldığını, ilk grubun eğitimlerine 10 Aralık’ta başlanacağını kaydetti.

Alanında uzman kadro

Aralık ayında başlayacak eğitim programında akademi ve sektör deneyimi yüksek isimler görev alacak. Eğitim kadrosunda Prof. Dr. Zeynep Arıkan’ın yanı sıra Yeminli Mali Müşavirler Ferhat Fahran, Erkan Gürboğa, Ender Polat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Özperçin ile Vergi Uzmanı Ayşen Tosun yer alacak. Programın perşembe ve cuma günleri akşam saatlerinde, cumartesi günleri ise tam gün olarak yürütülmesi planlandı.

Teoriden uygulamaya geniş kapsam

Eğitim müfredatı, işletmelerin muhasebe ve vergi süreçlerinde ihtiyaç duyduğu tüm temel ve ileri başlıkları kapsayacak şekilde hazırlandı. Katılımcılara Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde kasa, banka, çek, senet ve stok işlemlerinin Vergi Usul Kanunu açısından değerlendirilmesinden amortisman uygulamalarına, kur değerlemelerinden şüpheli alacak karşılıklarına kadar birçok konuda uygulamalı bilgi verilecek.

Programda ayrıca transfer fiyatlandırması, kanunen kabul edilmeyen giderler, tevsik edici belgelerin düzenlenmesi, ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider yazılması ve adat hesaplama gibi teknik konular da ele alınacak.

Hedef kitle ve başvuru süreci

Vergi Eğitim Merkezi programı, şirketlerde görev yapan muhasebe personeli, vergi ve mali işler sorumluları ile mesleki kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen genç profesyonelleri hedefliyor. Programa ilişkin kayıt ve ayrıntılı bilgilere İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası üzerinden ulaşılabiliyor.