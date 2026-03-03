Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kronikleşen araç kuyruklarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla trafik mühendisliği odaklı yeni bir seferberlik başlattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Çiğli, Mavişehir ve Gaziemir aksındaki üç stratejik kavşakta eş zamanlı cerrahi müdahaleler gerçekleştiriliyor. Büyük ölçekli ulaşım yatırımlarının yanı sıra, mevcut yolların kapasitesini artırmayı hedefleyen şerit genişletme ve yönlendirme revizyonları sayesinde sürücülerin trafikte geçirdiği sürenin minimize edilmesi hedefleniyor.

Çiğli-Mavişehir hattında kesintisiz akış için şerit artırımı

Kentin kuzey aksında trafik yoğunluğunun en çok hissedildiği Çiğli-Mavişehir bağlantısında, Koçtaş ve Bazekol Hastanesi kavşakları mercek altına alındı. Otoyol üzerinden Mavişehir istikametine süzülen araçların oluşturduğu dar boğazı aşmak için Caher Dudayev Bulvarı üzerinde önemli bir kapasite artışına gidildi. 10500 Sokak kesişiminde daha önce iki şerit olarak hizmet veren yol, üç şeride çıkarılarak araç tahliyesi hızlandırıldı. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nden gelen araç trafiğinin bulvar bağlantıları, kontrollü dönüş ve sağ şerit yönlendirmeleriyle yeniden dizayn edilerek kavşak içi kilitlenmelerin önüne geçildi.

Gaziemir Akçay Caddesi ve ESBAŞ Kavşağı’nda kapasite revizyonu

Kentin güney kapısı niteliğindeki Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde, özellikle ESBAŞ ve Optimum alışveriş merkezi yönünde yaşanan yoğunluk için kapsamlı bir düzenleme paketi devreye alındı. Şehir merkezi istikametine ilerlemek isteyen sürücülerin oluşturduğu uzun kuyrukları eritmek adına şerit sayısı artırılırken, yan yol bağlantıları "sığınmalı kavşak" modeline dönüştürüldü. 341 Sokak’tan Akçay Caddesi’ne geçişlerin akışkan hale getirilmesi planlanırken, toplu taşıma araçlarının trafiği aksatmaması için otobüs durak alanları genişletildi. Sinyalizasyon sisteminin bu yeni kapasiteye göre optimize edilmesiyle birlikte bölgedeki bekleme sürelerinde ciddi bir düşüş öngörülüyor.

Planlı müdahale ile güvenli ve hızlı ulaşım hedefi

Çalışmaların sahadaki yansımasını değerlendiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Volkan Keskin, projelerin teknik detaylarına dair önemli bilgiler paylaştı. Koçtaş Kavşağı’ndaki revizyonun tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Keskin, altyapı ve deplase işlemlerinin ardından Bazekol Kavşağı’nda da operasyonun başlayacağını duyurdu. Nazım Hikmet Ran ve Caher Dudayev bulvarlarının kesişim noktasında yapılacak düzenleme ile Mavişehir’den Çiğli yönüne gidişlerin yan yollarla destekleneceğini ifade eden Keskin, ana arterlerdeki yan yol bağlantılarının doğru yönlendirmelerle trafik akışını %30'a varan oranlarda hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Ulaşım entegrasyonu ve gelecek projeksiyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu mikro müdahaleleri, Çiğli-Mavişehir-Karşıyaka hattındaki ulaşım hızını doğrudan etkileyecek bir zincirin halkalarını oluşturuyor. Kent Hastanesi ve çevresinden gelen trafik yükünün otoyola yönlendirilmesi ve şerit sayılarının fiziksel alan elverdiği ölçüde artırılması, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Yetkililer, bu kavşak düzenlemelerinin ardından kentin diğer yoğun noktalarında da benzer teknik analizlerin yapılarak iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini vurguluyor.