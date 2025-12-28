İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, jandarma ekiplerinin 14 ilde son iki haftadır sürdürdüğü çalışmalar kapsamında toplam 156 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 112’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 44 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Organize göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi

Bakan Yerlikaya, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan organize bir göçmen kaçakçılığı ağının ortaya çıkarıldığını belirtti. Operasyonların, düzensiz göçü teşvik eden ve yöneten yapılanmaları doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

Operasyonlar İzmir dahil 14 ilde eş zamanlı yürütüldü

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak yapıldı.

Operasyonlarda insansız hava araçları ile havadan, il jandarma komutanlıkları tarafından ise karadan çalışmalar yürütüldü.

120 araç ve 13 bot ele geçirildi

Yapılan operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi. Ele geçirilen araç ve botların, düzensiz göçmen taşımacılığında aktif olarak kullanıldığı belirlendi.

Göç yönetiminde hukuk devleti ve insan hakları vurgusu

Açıklamasında göç yönetiminin güvenlik boyutuna da değinen Bakan Yerlikaya, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütüldüğünü vurguladı.

Bu kapsamda sınır güvenliğinin ileri teknolojiler ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiği ifade edildi.

“Caydırıcı mekanizmalar sahada ve hukuki zeminde işletiliyor”

Yerlikaya, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmaların işletildiğini belirterek, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik etti.