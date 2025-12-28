Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Savaşçı Yarışması”, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın final gününde, üstün performans sergileyen birlikler için ödül töreni düzenlendi.

İstiklal Marşı ile başlayan törende sonuçlar açıklandı

Kapanış töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından yarışma sürecine ilişkin teknik değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı ve dereceye giren birlikler ilan edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Ankara 3’üncü JOPER Tabur Komutanlığı birinci,

Ankara 4’üncü JOPER Tabur Komutanlığı ikinci,

Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren birliklere plaket ve ödül

Yarışmada dereceye giren birlikler ile personeline plaket ve hediyeleri, Ali Çardakcı tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından salonda bulunan tüm jandarma komandoları, hep birlikte Geleneksel Komando Andını okudu.

“Savaşçı Yarışması’nı kurumsal bir gelenek haline getireceğiz”

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Foça’nın jandarma teşkilatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Çardakcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Foça Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda bu yıl ilk kez icra edilen ve gelecekte kurumsal bir gelenek haline getirmeyi hedeflediğimiz ‘Savaşçı Yarışması’nın kapanış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum.”

Foça vurgusu: “Disiplinin ve fedakarlığın simgesi”

Foça Komando Eğitim Komutanlığı’nın jandarma teşkilatı için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Çardakcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Foça Komando Eğitim Komutanlığı, geçmişten bugüne jandarmamızın en seçkin personelini yetiştiren; disiplinin, cesaretin ve fedakârlığın simgesi olan müstesna bir eğitim yuvasıdır.”

“Uluslararası yarışmalarla eğitim vizyonu dünyaya yansıyor”

Foça’da daha önce düzenlenen uluslararası faaliyetlere de değinen Çardakcı, 7. Boran Keskin Nişancı Yarışmasının dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla önemli bir marka değerine ulaştığını vurguladı. Bu tür organizasyonların jandarmanın eğitim vizyonunu dünya kamuoyuna başarıyla yansıttığını ifade etti.

“Görevlerinizde üstün başarılar diliyorum”

Konuşmasının sonunda yarışmaya katılan tüm personele teşekkür eden Orgeneral Çardakcı, “Hepinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık, bileğinizi güçlü eylesin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.