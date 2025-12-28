Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projelerle çocukları kentin sadece neşesi değil, aynı zamanda karar verici birer paydaşı haline getirdi. "Söz Çocukta" vizyonuyla hareket eden belediye, 199 asil üyeden oluşan dev Çocuk Meclisi’nden teknoloji üslerine, sanat atölyelerinden güvenli dijital dünya rehberliğine kadar geniş bir yelpazede binlerce küçük hemşehrisinin hayatına dokundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "çocuk dostu kent" idealini merkeze alan bu çalışmalar, 2025 yılını İzmirli çocuklar için özgüven ve hak temelli bir dönüşüm yılına çevirdi.

Çocuklar kent yönetiminde aktif rol üstlendi

Yılın en dikkat çekici ve demokratik adımı, 9-14 yaş grubundaki 199 çocuğun bir araya gelmesiyle kurulan İzmir Çocuk Meclisi oldu. Çocukların doğrudan şehir yönetimine katılımını sağlayan bu meclis, kurulan ihtisas komisyonlarıyla kentin sorunlarına küçüklerin gözüyle çözüm aradı. Meclisin açılış töreninde Başkan Tugay’a takdim edilen ve minik parmak izlerinden oluşan "İzmir’de Çocuk İzi Var" tablosu, belediyenin çocuklara verdiği değerin kalıcı bir sembolü olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında ulaşım ağlarında oluşturulan özel rotalarla, çocukların hak arama bilinci tüm şehre haykırıldı.

Sanal dünyanın risklerine karşı dijital kalkan

Teknolojinin sunduğu imkanlar kadar barındırdığı tehlikelerin de farkında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, NewsLab Turkiye ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ortaklığıyla "Dijital Güvenlik ve Medya Okuryazarlığı Projesi"ni başlattı. İzmir’in kapsamlı bir "Dijital Risk Haritası"nın çıkarıldığı bu projede, siber zorbalıktan mahremiyet ihlallerine kadar pek çok konuda 8-18 yaş arası çocuklar ve aileleri eğitildi. Odak gruplarla yapılan anketler sonucunda şekillenen eğitimler, hazırlanan "Dijital Güvenlik Rehberi" ile kalıcı bir politikaya dönüştürüldü. UNICEF etik ilkelerine sadık kalınarak oluşturulan bu modelin, 2026 yılında da belediyenin temel hizmetlerinden biri olarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Mahallelerde yükselen eğitim ve gelişim kampüsleri

Kentin sekiz farklı stratejik noktasında konumlanan Çocuk Merkezleri ile Menemen’deki Ebeveyn ve Çocuk Merkezi, yıl boyunca okul dışı eğitimin amiral gemisi görevini üstlendi. Buca’dan Kadifekale’ye, Gümüşpala’dan Uzundere’ye kadar yayılan bu merkezlerde çocuklar; matematik, fen ve İngilizce gibi akademik derslerin yanı sıra robotik kodlama ve STEM atölyeleriyle geleceğin dünyasına hazırlandı. Sanatsal yönlerini keşfetmek isteyenler için seramikten yaratıcı dramaya, tiyatrodan jonglörlüğe kadar pek çok seçenek sunulurken; yoga, yüzme ve tenis gibi sportif faaliyetlerle sağlıklı yaşamın temelleri atıldı.

Kültürel hafıza ve doğayla buluşan keşif rotaları

İzmirli çocuklar için 2025 yılı aynı zamanda şehri ve dünyayı keşfetme dönemi oldu. Arkas Sanat Merkezi’nden Nasreddin Hoca Bilim Müzesi’ne, Uzay Kampüsü’nden Denizcilik Müzesi’ne kadar uzanan gezilerle çocukların ufku genişletildi. Sadece kapalı mekanlarla yetinmeyen belediye, çocukların ekolojik bağlarını güçlendirmek adına İnciraltı Kent Ormanı ve Olivelo Yaşayan Park gibi doğal alanlara ziyaretler gerçekleştirdi. Can Yücel Tohum Merkezi’nde toprakla tanışan minikler, doğanın işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Aileler için rehberlik ve bilinçli ebeveynlik desteği

Çocuğun gelişiminin aileden başladığı gerçeğinden yola çıkan belediye, ebeveynlere yönelik de kapsamlı bir eğitim programı uyguladı. "Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk" prensibiyle hareket edilen seminerlerde; ekran bağımlılığı, sınav süreci yönetimi ve mahremiyet eğitimi gibi kritik başlıklar ele alındı. "PERGEL" ve "Okuyan Bir Gelecek" projeleriyle desteklenen bu süreçte, ebeveynlerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları rehberlik hizmeti uzman kadrolar tarafından sağlandı.

Hak temelli farkındalık

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 ajandasındaki en önemli vurgu, çocukların "geleceğin büyükleri" olarak değil, "bugünün bireyleri" olarak kabul edilmesiydi. Akran zorbalığı, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilikler gibi toplumsal sorunlara karşı düzenlenen farkındalık atölyeleriyle çocukların bilinçlenmesi sağlandı. Engelli Farkındalık Merkezi gibi alanlara yapılan ziyaretlerle empati duygusu pekiştirilen çocuklar, her türlü ayrımcılığa karşı duran bir kent kültürünün parçası oldular. İzmir, bu vizyonla çocukların sadece korunduğu değil, haklarıyla var olduğu bir şehir olma yolunda 2025 yılında devrim niteliğinde bir dönemi geride bıraktı.