Denize kıyısı olan her ilçe, yüksek kira bedelleriyle kiracıları zorlarken, İzmir’in en doğusunda, Aydın ve Manisa sınırına yakın bölgelerde hala "Eski Türkiye" kiralarıyla yaşamak mümkün. İzmir’in o şaşaalı sahil şeridinden yaklaşık 150 kilometre içeride, bambaşka bir ekonomik gerçeklik hüküm sürüyor.

İZMİR’İN EN UCUZ İLÇESİ: BEYDAĞ

İzmir’in en küçük ilçesi olan Beydağ, aynı zamanda ilin kira bedeli en düşük olan bölgesidir. İzmir merkezde bir oda kirasına bile imkan vermeyen meblağlarla, Beydağ’da koca bir daireyi, hatta bazen müstakil bir evi tutmak mümkündür. Tarımsal üretimin hakim olduğu bu sakin ilçede, emlak piyasası büyükşehirlerdeki spekülasyonlardan tamamen uzaktır. Beydağ Barajı manzaralı, doğayla iç içe bir hayatı sembolik kiralarla yaşamak, İzmir sınırları içerisinde kalanlar için mucize gibi görünse de Beydağ’da bu bir günlük gerçektir.

KÜÇÜK MENDERES’İN EKONOMİK DURAĞI: KİRAZ

Beydağ’ın komşusu olan Kiraz ilçesi de uygun kira seçenekleriyle bilinir. İzmir’in en doğu ucu olan Kiraz, hayvancılık ve tarımla ayakta kalan, kendi halinde bir ilçedir. Buradaki kiralık konut stoğu genellikle yerel ihtiyaçlara cevap verir ve bu da fiyatların İzmir genelinden bağımsız bir şekilde düşük kalmasını sağlar. Kiraz’da kiralar, İzmir’in merkezi ilçelerine göre %70-%80 oranında daha ekonomiktir. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden ve en önemlisi fahiş kira yükünden kurtulmak isteyen İzmirliler için Kiraz ve Beydağ, ilin en hesaplı ve huzurlu kaçış noktaları olarak emlak haritasında parlıyor.