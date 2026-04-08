Techno 293 Dünya Şampiyonası, İzmir’in gözde turizm noktalarından Foça’da tüm hızıyla devam ediyor. 3 Nisan’da düzenlenen açılış töreniyle başlayan organizasyon, farklı ülkelerden sporcuları Ege’nin eşsiz doğasında bir araya getirdi.

17 ülkeden 300’e yakın sporcu katılıyor

Şampiyonaya Avrupa başta olmak üzere Asya ve farklı kıtalardan toplam 17 ülke katılım sağladı. Yaklaşık 300 sporcu, farklı yaş kategorilerinde madalya için kıyasıya mücadele ediyor.

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hong Kong Çin, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye’den gelen sporcular, organizasyona uluslararası bir kimlik kazandırıyor.

Foça’nın doğal parkuru nefes kesiyor

Yarışlar, Foça açıklarında ana kara ile Siren Kayalıkları, Orak Adası, Fener Adası ve İncir Adası arasında oluşturulan özel parkurda gerçekleştiriliyor.

Doğal rüzgar koridorları ve açık deniz koşulları, sporculara hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir yarış ortamı sunarken, izleyenlere de görsel bir şölen yaşatıyor.

Farklı yaş kategorilerinde büyük rekabet

Şampiyonada sporcular U13, U15, U17 ve Techno Plus kategorilerinde yarışıyor. Genç yeteneklerin ön plana çıktığı organizasyon, geleceğin rüzgar sörfü yıldızlarını da sahneye çıkarıyor.

Ege’de spor ve turizm buluştu

Uluslararası organizasyon, yalnızca spor açısından değil, bölge turizmi açısından da önemli bir hareketlilik yarattı. Foça’nın doğal güzellikleriyle birleşen şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oluyor.