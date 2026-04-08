Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de kısa süre arayla yaşanan iki ayrı iş kazasında iki işçinin yaşamını yitirmesi, iş güvenliği önlemleri ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Kültürpark’taki çatı çalışmasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşanan ölüm, “ihmal” tartışmalarını derinleştirdi.

Kocabaş’tan sert sözler: “İhmaller zinciri”

Yaşanan gelişmeler üzerine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kocabaş, iki olayın da münferit olmadığını savunarak süreci “ihmaller zinciri” olarak nitelendirdi.

Kocabaş açıklamasında, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananlar artık ihmaller zincirine dönüşmüş durumda. Belediye binasının çatısında, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tadilatta bir işçi hayatını kaybediyor… Ortada ne sorumluluk alan var ne de hesap veren. Aradan bir ay bile geçmeden, bu kez atıksu arıtma tesisinde bir kamyon çamur çukuruna düşüyor, bir işçi daha hayatını kaybediyor. Üstelik 12 saat boyunca kimsenin haberi olmuyor; aile ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerde de bulunan Kocabaş, “Peki tüm bunlar yaşanırken Cemil Tugay nerede? Ortada yok. Ama ne zaman ki hukuksuzluğu savunacak bir zemin bulunuyor, işte o zaman sahnede: Bina önünde eylemde, devrim türküleri eşliğinde… CHP belediyeciliğinin özeti ne yazık ki budur: İnsan hayatında yok, iş güvenliğinde yok, vatandaş hizmetinde yok… Ama şovda var, eylemde var, sorumsuzlukta var” dedi.

Ne olmuştu?

27 Şubat 2026’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kültürpark içindeki 2 No’lu Hol’de yürütülen çatı bakım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu yönünde iddialar gündeme gelirken, belediye tarafından yapılan açıklamada iş güvenliği kapsamında iki kez iş durdurma ve yüklenici firmaya bildirim yapıldığı belirtilmişti.

Bu olayın ardından kısa süre içinde ikinci bir acı haber Çiğli’den geldi. İZSU bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde görev yapan 38 yaşındaki işçi Sabri Kılınç, kullandığı atık toplama kamyonunun çamur dolu çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uzun süre kendisine ulaşılamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Kılınç’ın cansız bedenine ulaşıldı.