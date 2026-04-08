İzmir’in mobilya üretim merkezi olan Buca’da, esnafın ve mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini tehdit eden devasa bir çevre sorunu baş gösterdi. Seyhan Mahallesi 718 Sokak üzerinde bulunan ve bir dönem bölge gençlerinin spor faaliyetlerini yürüttüğü futbol sahası büyüklüğündeki arazi, denetimsizlik ve ihmal sonucu kontrolsüz bir atık merkezine dönüştü. Sanayi bölgesinin kalbinde yükselen çöp dağları, sadece çevre kirliliğine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda mobilya üretiminde kullanılan yanıcı maddeler nedeniyle tüm mahalleyi büyük bir yangın faciasının eşiğine getiriyor.

Sanayinin göbeğinde "Küçük Hindistan" manzarası

Bölgede mobilya imalatı yapan esnaf Gürkan Çiğdem, karşı karşıya kaldıkları manzarayı "Küçük Hindistan" benzetmesiyle tarif ederek durumun vahametini gözler önüne serdi. Tekstil atıklarından inşaat molozlarına, plastiklerden evsel atıklara kadar her türlü kirliliğin biriktiği arazinin uzun süredir ulaşıma kapandığını belirten Çiğdem, belediye araçlarının da bölgeyi bir toplama alanı gibi kullandığını iddia etti. Her gün itfaiye ekiplerinin müdahale etmek zorunda kaldığı yangınların yaşandığını dile getiren esnaf, kereste, sünger ve kumaş gibi parlayıcı materyallerle dolu dükkanlarının her an kül olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Halk sağlığı alarm veriyor: Fareler ve salgın riski

Çöp yığınlarının oluşturduğu tehdit sadece yangınla sınırlı kalmıyor; bölgede ciddi bir halk sağlığı krizi de kapıda bekliyor. Atıkların yarattığı ağır koku ve hijyen yoksunluğu nedeniyle mahallede fare ve haşere popülasyonunda patlama yaşandığı ifade ediliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sinek ve sivrisinek istilasından korkan çevre sakinleri, bölgeye atılan hayvan ölülerinin yarattığı leş kokusu nedeniyle pencerelerini dahi açamaz hale geldi. Denetimden yoksun bırakılan bu alanın, bir an önce ıslah edilmemesi durumunda bulaşıcı hastalıkların merkezi olmasından endişe ediliyor.

Mobilya sektörü kan kaybediyor: Müşteri kaçıyor

Buca sanayisinin ticari prestiji de yükselen çöp dağlarının gölgesinde kalmış durumda. Bölge esnafından Kadir Boşlamaz, kirlilik nedeniyle müşterilerin sanayi sitesine uğramaktan vazgeçtiğini, lüks mobilya arayışında olan alıcıların Buca yerine İnegöl veya Bursa gibi merkezleri tercih etmeye başladığını söyledi. Ekonomik krizle boğuşan esnafın bir de çevre kirliliği nedeniyle iş kaybı yaşadığını belirten Boşlamaz, sanayi bölgesinin bu haliyle Hindistan’daki geri kalmış bölgeleri aratmadığını ve çözüm bulunmazsa Buca mobilya sektörünün tamamen çökeceğini dile getirdi.

Yetkililere çözüm çağrısı: "Mahalle yanmadan müdahale edin"

Dükkanındaki ürünlerin fareler tarafından kemirildiğini ve geceleri yangın korkusuyla uykularının kaçtığını anlatan Duygu Zencir ise yetkililerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını ifade etti. Zabıta ve fen işleri birimlerine durumu bildirmelerine rağmen atık dökümünün devam ettiğini belirten Zencir, itfaiye ekiplerinin dahi bölgedeki kronik yangınlardan yorulduğunu söyledi. Sanayi esnafı, belediyenin burayı bir çöp merkezi olarak ilan etmesine tepki göstererek, modern bir kente yakışmayan bu görüntünün ortadan kaldırılmasını ve can güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor.