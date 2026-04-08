Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında Meslek Fabrikası arazisine ilişkin başlayan mülkiyet tartışması, yargı süreciyle birlikte büyüyerek siyasi ve toplumsal bir krize dönüştü. Tartışmalı sürecin ardından alanın mülkiyetinin Vakıflar’a devredilmesi ve geçtiğimiz pazartesi günü başlatılan tahliye uygulaması, kentte tansiyonu yükseltti. Tahliyenin ardından Cemil Tugay’ın üç gün önce başlattığı nöbet sürerken, alanda toplanan yurttaşlar ve siyasi temsilciler desteklerini açıklamaya devam ediyor. Meslek Fabrikası önünde düzenlenen kitlesel mitingde konuşan Çağatay Güç, sürece ilişkin sert ifadeler kullandı.

“Kamu gücü halka karşı değil, halka yapılır”

“Bugün hasretin meydanındayız. Üç gündür sadece müdahale değil, bir hakkı, umudu, geleceği savunuyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan İl Başkanı Güç, “Burası bir bina değil, hayatını yeniden kurmak isteyenlerin kapısı. Umut kapısına, halkın emeğine ve geleceğine çöktüler. Meslek Fabrikası İzmir halkınındır. Bu mesele İzmir’in değil, Türkiye’nin meselesidir. Adaletin askıya alınması, halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mahkeme sonucu beklemeden, hukuki süreç tamamlanmadan bir kamu binasının etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek müdahale ile karşı karşıyayız. Devlet dediğin hukuka uyar, sabreder, adaletle hareket eder. Burada halkın iradesini tanımayan bir yaklaşım var. Bu ben yaptım oldu, hukuku beklemem, güç bende istediğimi yaparım demektir. Bu ülke keyfiyete teslim olmayıp hukuksuzluğa boyun eğmeyecek. Mülkiyet hakkı anayasal bir haktır. Bugün Meslek Fabrikası yarın senin tapun. Bugün bir bina yarın senin evin. Kamu gücü halka karşı değil, halk için yapılır. Devlet vatandaşı için kavga etmez, yanında olur. Bugün baskı, kuruma müdahale, gençlerin, kadınların emekçilerin umudunu yok etme. Meslek Fabrikası sadece bir eğitim alanı değil, gençlerin meslek öğrendiği, kadınların ayakta durduğu bir yerdir” ifadelerini kullandı.

“İzmir iradesine dokunulursa ayağa kalkar”

“Ekonomik krizin bu kadar derin olduğu yerde aklınıza gelen bu akıl, vicdan mıdır?” sözleriyle devam eden Güç, “Siz ne yaptığını bilmeyen merkezi hükümet, halkın yanında olmayan, üretemeyen bir iktidarsınız. Toplumu umutsuzluğa çaresizliğe sürüklediniz. Bizim derdimiz gençler, her gün umutsuzlaşan kadınlar, açlığa mahkum edilmiş emekliler, geçinemeyen aileler, halktır, halk. Halk için iyi olan ne varsa tahammül edemediler. Zeytinlerimize ormanlarımıza çöküyorlar. Gençlerin geleceğine, kadınların emeğine, İzmir’in umuduna çöküyorlar. Bu millet sabreder, susar ama iradesine dokunulursa ayağa kalkar. İzmir korkunun bittiği umutların yeniden doğduğu, ilk kurşunun şehridir. Bizim mücadelemiz, dik duruşumuz, çizgimizdir” dedi.

“Bu mücadele İzmir’den başlayacak”

Ülkede refahın değil günden güne yoksulluğun arttığını da sözlerine ekleyen Güç, “Bugün memleketin hali ortada, refah değil, yoksulluk arttı. Bu bir tesadüf değil, tercihtir. Bu ülkenin geleceğini satıp halkın emeğini değersizleştirdiler. Şimdi umut kurulan yere el uzatıyorlar ama başaramazlar. Biz ayrıştırılan değil, birleştireniz. İzmir halkıyla inatlaştırmayın, İzmir halkını cezalandırmayın. Getirin sandıkları, bu millet bıktı sizden. Bizler halkın iktidarını kuracağız. Bu mücadele İzmir’den başlayacak” diye konuştu.