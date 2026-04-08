İzmir’de özellikle yoğunluk yaşanan noktalardan biri olan Çeşme gişeleri’nde, otoyol jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimleri sürdürülüyor. Uygulama kapsamında araç hareketliliği ve sürücü davranışları anlık olarak havadan izleniyor.

Trafik akışı anbean takip ediliyor

Denetimlerde kullanılan dronlar sayesinde bölgedeki araç yoğunluğu ve trafik akışı kesintisiz şekilde kontrol altında tutuluyor. Ekipler, özellikle yoğun saatlerde oluşabilecek riskleri önceden tespit ederek hızlı müdahale imkânı elde ediyor.

Kural ihlalleri havadan belirleniyor

Gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı detaylı şekilde inceleniyor. Hatalı şerit kullanımı, emniyet şeridi ihlalleri ve tehlikeli sürüş gibi durumlar dron görüntüleriyle tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

Amaç: Daha güvenli trafik

Yetkililer, denetimlerin temel amacının trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda ihlallerin en aza indirilmesi için teknolojik yöntemlerin etkin şekilde kullanıldığı belirtildi.

Denetimler aralıksız sürecek

Bölgede yürütülen dron destekli uygulamaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, sürücülerin kurallara uyumunu artırmak ve trafik düzenini sağlamak için denetimlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.