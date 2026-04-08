Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de yürütülen sigara denetimlerinde yasaya uymayan çok sayıda restoran, kafe ve kıraathaneye ceza kesildi. Denetimler neticesinde İzmir’in temiz hava sahası büyürken, esnaf ‘ekonomik kriz var’ diyerek kesilen cezalara tepki gösterdi.

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı. İzmir’de kapalı alanda sigara içilmesine izin veren bir çok kafe ve kıraathaneye ceza yağdı! İzmir Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapıldığı ifade edilen denetimlerde, kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendi. İşletmelerin kapalı alanlarında sigara yasağına uyulup uyulmadığı, sigara yasağı ile ilgili afişlerin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Denetime gidilen bir çok işletmede sigara yasağına uymadığı tespit edildi. Denetimler hakkında Son Mühür’e konuşan İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, esnafın ekonomik sıkıntı olduğunu, kesilen cezaların da esnafı daha da zor durumda bıraktığını söyledi. Kılıç, “Kanuna karşı gelecek halimiz yok. Kapalı alanda sigara içmek yasak. Müşteri biz görmeden sigara yakıyor. Uyarılarımızı aşmışız. Biz görmüyoruz, uyaramıyoruz. Görevliler bunu gördüğünde ceza yazıyor. Ancak zaten esnafın işleri bozuk, piyasa bozuk. Esnafa kapalı alanda sigara yasağı ile ilgili biz de uyarılarımızı yapıyoruz” dedi.

“‘Sigara içmek yasak' dediğimizde müşteri gidiyor!”

“Her esnafın sigara kullanan müşterileri için ayırabileceği bir alanı yok ki” diyen Kılıç, “Sigara içmek yasak dediğimizde müşteri kalkıp gidiyor. ‘Ben kafede oturacağım bir kaç saat sigara içeceğim’ diyor. Zaten ekonomi dar boğazdan geçiyor. Esnafın sıkıntıları çok. Bir de bunların üzerine ceza yiyoruz. Küçük esnaftan 22 kalem, 30 kalem vergi alınırsa işin içinden nasıl çıkacağız. Ceza yazarken biraz esnek davranılabilir.