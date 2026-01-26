İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Uzay Kampı Türkiye, 7-15 yaş arası çocuklara yönelik eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan programlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Bilim ve teknoloji temelli içeriklerle hazırlanan eğitimler, çocukların hem akademik hem de sosyal becerilerinin gelişmesini hedefliyor.

Uygulamalı eğitimlerle çok yönlü gelişim hedefleniyor

Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleştirilen programlarda takım çalışması, zaman yönetimi ve liderlik gibi alanlara yönelik uygulamalı eğitimler yer alıyor. Eğitim içerikleri, çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmesine ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor.

Günübirlik programlarla ailelere kolaylık sağlanıyor

Merkezde günübirlik programlar uygulanıyor. Aileler çocuklarını sabah saatlerinde kampa bırakabiliyor, akşam saatlerinde teslim alabiliyor. Bu süre boyunca çocuklar eğitici, kültürel ve uygulamalı faaliyetlerle zaman geçiriyor.

Yetişkinlere yönelik kurumsal programlar da bulunuyor

Uzay Kampı Türkiye’de talep doğrultusunda yetişkinlere yönelik şirket gelişimi ve motivasyon programları da düzenlenebiliyor. Bu programlar, kurumsal eğitim ve kişisel gelişim odaklı içerikler sunuyor.

Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor

Uzay Kampı Türkiye, astronomi, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında eğitim veren Türkiye’nin ilk ve tek merkezi olma özelliğini taşıyor. Kamp programlarına Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler bireysel ya da okul grupları halinde katılım sağlayabiliyor.

Gaziemir’de Ege Serbest Bölgesi içinde yer alıyor

Uzay Kampı Türkiye, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunuyor. Merkez, ESBAŞ ana sponsorluğu altında 12 Haziran 2000 tarihinde açıldı. Kampın kuruluşunda Apollo Proje Mühendisi İsmail Akbay danışmanlık yaptı. Eğitimler Türkçe ve İngilizce olarak sunuluyor. Belirli dönemlerde kozmonotlar ve NASA’lı astronotlar da programlara davetli olarak katılıyor.

Toplu taşıma ile ulaşım kolaylığı sunuluyor

İzmir merkezden Uzay Kampı Türkiye’ye toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor. İZBAN’ı kullanmak isteyenler Menemen-Cumaovası veya Aliağa-Çiğli güzergahındaki trenlere binerek Esbaş durağında iniyor. Kısa bir yürüyüşün ardından merkeze ulaşılabiliyor.

ESHOT ile gitmek isteyenler ise 491 EVKA 7 – ESBAŞ Aktarma Merkezi, 808 Cumaovası Aktarma Merkezi – ESBAŞ Aktarma Merkezi ve 828 Sarnıç – Yeni Çamlık hatlarını kullanabiliyor. Esbaş durağında inen yolcular, kamp alanına kolayca ulaşım sağlayabiliyor.