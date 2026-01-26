Son Mühür / Erkan Doğan - HAK-İŞ Konfederasyonu’nun İzmir’de düzenlediği ‘Türkiye Kadın Buluşmaları’nda yapılan ankete katılan kadın üyelerin önemli bir bölümü, üst yönetime ‘Kadınların sendikada yeterince temsil edilmediği’ yönünde uyarıda bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 50. Yıl etkinlikleri kapsamında “HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın ilki İzmir’de Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel’de düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve üye kadınların online yanıt verebildikleri bir anket çalışması yapıldı. Anket sonuçlarına göre HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi kadınlar ankette verdikleri yanıtlarla, HAK-İŞ Konfederasyonu yönetimine, ‘Sendikanın kadınların çalışma hayatındaki sorunları çözme’ ve ‘Kadınların sendikada yeterince temsil edilmesi’ konularında sarı kart gösterdi.

Sendika kadınların çalışma hayatındaki sorunları çözmede etkili mi? Yüzde 37,9 oranında ‘Etkili değil”

Toplantı salonunda düzenlenen anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi kadınlar, ‘Sendika kadınların çalışma hayatındaki sorunları çözmede etkili mi?’ sorusuna da yüzde 37,9 oranında etkili olmadığı yönünde görüş bildirdi. Kadın üyeler, sendikal çalışmaların kadınların çalışma hayatındaki sorunlarını çözmede etkili mi? sorusuna, katılımcıların yüzde 7,9’u ‘Kesinlikle katılmıyorum’ , yüzde 11,3’ü ‘katılmıyorum’ , yüzde 26,6’sı ise ‘Ne katılıyorum ne katılmıyorum’, yüzde 35,6’sı ‘katılıyorum’, yüzde 18,6’sı ‘Kesinlikle katılıyorum’ yanıtını verdi.

HAK-İŞ’in kadın üyeleri, ‘temsil’ konusunda yönetime ‘sarı kart’ gösterdi

Anketin 9. sorusu ‘Sendikal yapılarda kadınların yeterince temsil edildiğini düşünüyorum’ olurken, kadın üyeler bu soruya da çarpıcı yanıtlar verdi. Kadın üyelerin yüzde 40,7’si ‘Kesinlikle katılmıyorum’, ‘Katılmıyorum’ , ‘Ne katılıyorum ne katılmıyorum’ yanıtlarını verdi. Oy kullananların yüzde 5,1’i ‘Kesinlikle katılmıyorum’, yüzde 18,1’i ‘Katılmıyorum’ , yüzde 17,5’i ‘Ne katılıyorum ne katılmıyorum’, yüzde 32,8’i ‘Katılıyorum’ , yüzde 26,6’s ‘Kesinlikle katılıyorum’ yanıtını verdi.

Prof.Dr. Ahmet Sarıtaş, “Kadınların temsilinde sendikamızda ilerleme ve gelişim ihtiyacı da net olarak gözüküyor”

Anketi yöneten Prof.Dr. Ahmet Sarıtaş, HAK-İŞ Kenfederasyonu üyesi kadınların sendikada temsil noktasında verdiği anket yanıtlarını değerlendirdi. Sarıtaş, “Önceki saha araştırmalarımızda bu kadar pozitif rakamlar gelmemekteydi. İlerleme var ancak 1, 2, ve 3.ncü cevapların oranlarına baktığımızda bir gelişim ihtiyacı olduğunu da net olarak görülüyoruz. İlerleme var gelişim ihtiyacı da net olarak gözüküyor”

Sarıtaş’tan ‘Sosyal Medyayı Daha Etkin Kullanın’ ricası

Sarıtaş, şunları söyledi, “Kadın üyelerin sendikanın sosyal medya hesaplarını daha yoğun kullanmalarını rica ediyorum. Sosyal medyayı güçlendirirsek etki gücümüzü de artıracağımızı ifade edebilirim. Sizlerden özellikle istirham ediyorum. Hak İş Konfederasyonu’nun sosyal medya hesaplarını takip etmeyen arkadaşlar varsa bunları özellikle takip etsinler. Bu paylaşımlara bir beğeni koymak, bir yorum yapmak bizi etkimizi güçlendirecektir. Bu bizim özel ricamız”



