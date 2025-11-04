Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, daha önce koordinat değişikliği nedeniyle ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci sonlandırılan “Çilazmak Dalyanı Rehabilitasyonu ve Restorasyonu” projesi için yeniden ÇED başvurusu yaptı.

Proje, İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyonu çalışmaları kapsamında yer alan Sirkülasyon (Akıntı İyileştirme) Kanalı içerisinden çıkarılacak dip tarama malzemesinin Çilazmak Dalyanı’nın restorasyonunda kullanılmasını öngörüyor. Toplam maliyet 483 milyon 111 bin 444 TL olarak açıklandı.

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 KASIM’DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin halkın katılımı toplantısının 26 Kasım 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Toplantının saati ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.

İzmir’in Çiğli ilçesi sınırlarında yer alan proje kapsamında, 13 kilometre uzunluğundaki sirkülasyon kanalı içinde 2 milyon metreküpten fazla dip tarama malzemesi çıkarılacak. Bu malzeme, Gediz Deltası içerisinde yer alan Çilazmak Dalyanı’nın kıyı tahkimatında kullanılacak.

Proje tanıtım dosyasında şu ifadeler yer aldı:

"Sirkülasyon kanalı, 13 km uzunluğunda 250 metre genişliğindeki bir alanı kaplamaktadır. Sirkülasyon kanalı içinde 2633 m uzunluğunda ve 250 metre genişliğinde 658.250 m2 ’lik alanda 2.005.682 m3 ’lük tarama malzemesi bulunmaktadır. Çilazmak Dalyanının kıyı kordonu uzunluğu 8859 m, kıyı kordonu yüzey alanı büyüklüğü yaklaşık 800.000 m2 ’lik alandır. Çilazmak Dalyanında 2.005.682 m3 ’lük tarama malzemesi kullanılarak restorasyonunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Restorasyon çalışmasına ilişkin dip tarama malzemesi, sirkülasyon kanalı içerisinde belirlenen alandan temin edilecektir."