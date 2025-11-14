İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, 6 Kasım 2025 tarihli ve 359/2025-07 sayılı kararında, çevre kirliliğine karşı beş yıldır uygulanan kritik bir mekanizmayı yeniden onaylayarak, sahipsiz atıkların yönetiminde çok paydaşlı denetim ve müdahale sistemini resmen güçlendirdi. 10 Mart 2020 tarih ve 320/2020/01 sayılı kararla temeli atılan protokol, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında kaçak atık dökümlerine karşı idari para cezası, tedbir ve suç duyurusu üçgenini korurken, sorumlusu bulunamayan atıkların kamu eliyle bertarafını zorunlu kılıyor.

Karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 21 Ağustos 2025 tarihli talebi üzerine gündeme alınmış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin analiz, taşıma, bertaraf ve alanın rehabilite edilmesi süreçlerini üstlenmesi hükmü oybirliğiyle devam ettirildi. Ayrıca, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden destek alınması kararlaştırıldı.



2020 kararı: Sahipsiz atıkların kamu eliyle temizliği

10 Mart 2020 tarihli 320/2020/01 sayılı karar, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması” yasağını hatırlatarak şu mekanizmayı kurmuştu:

Kaçak döküm tespit edildiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetim başlatır;

İhlal durumunda idari para cezası, idari tedbir uygulanır ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapılır;

Atık sorumlusu bulunursa lisanslı tesislere nakil masrafı kendisinden tahsil edilir;

Sahipsiz atıklarda ise analiz, taşıma, bertaraf ve sahanın eski haline getirilmesikamu kurumlarınca yönetilir.

Bu karar, özellikle tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kontrolsüz bırakılmasının önüne geçmek için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine operasyonel sorumluluk yüklemişti.



2025 teyidi: Koordineli denetim ve “Sıfır Tolerans”

6 Kasım 2025’teki yeni kararla, 2020 protokolü tamamen geçerli kılınırken, denetim mekanizması daha da sıkılaştırıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyon lideri;

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile ilçe belediyeleri saha operasyonlarından sorumlu;

İl Jandarma ve Emniyet gerektiğinde destek verecek;

İhlal durumunda 2872 sayılı Kanun uyarınca idari ve cezai işlem derhal başlatılacak.

Kurul, kararın yalnızca idari bir yenileme olmadığını; kaçak atık dökümlerinin ekosisteme, yeraltı sularına ve halk sağlığına verdiği zararı önlemek için stratejik bir çevre kalkanı olduğunu vurguladı.