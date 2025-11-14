Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu ekiplerinden Altınordu, sezona kötü başlangıcın ardından teknik heyette değişikliğe gitti. Oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, başantrenör Levent Matmeriçli ile yollarını ayırdı.

Resmi açıklama: “Enerjimizi sahaya yansıtacağız”

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlük görevine Giray Taygun Yıldırım’ın getirildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A takımımızın başantrenörlük görevine Giray Taygun Yıldırım getirildi. İmza törenine Altınordu Voleybol Kulübü Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve Altınordu Voleybol CEO’su Selim Çınar katıldı.

Yeni dönemde enerjimizi, inancımızı ve mücadelemizi sahaya yansıtmak için hazırız. Giray hocamıza tekrardan hoş geldin diyoruz.”

Deneyimli antrenörün kariyerinden notlar

Yeni teknik adam Giray Taygun Yıldırım; daha önce Karşıyaka, Edremit Belediyesi, İzmirspor ve Merinos gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcının Altınordu’da takımı toparlamak ve çıkışa geçirmek için yoğun bir mesaiye başlaması bekleniyor.

Altınordu’da hedef çıkış yakalamak

Lig sıralamasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, teknik değişikliğin takıma yeni bir ivme kazandırmasını hedefliyor. Yönetim, yeni dönemde saha içi disiplin, mücadele gücü ve motivasyonun ön plana çıkacağını vurguluyor.