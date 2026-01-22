Son Mühür - İzmir genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda; 17 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet tüfek ve 4 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 3 kilo 587,87 gram narkotik madde ile 5 bin 291 adet uyuşturucu hap bulundu.

Çalıntı motosikletler ele geçirildi

Asayiş ekiplerinin denetimlerinde 7 adet çalıntı motosiklet tespit edilerek muhafaza altına alındı. Araçlara ilişkin adli süreç başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 28 kişi hakkında “uyuşturucu madde ticareti” (TCK 188), 165 kişi hakkında ise “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” (TCK 191) suçlarından işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca 182 aranan kişi yakalandı.

123 kişi tutuklandı

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 123’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.