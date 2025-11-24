Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı olağan meclis toplantısının 5. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda ESHOT Genel Müdürlüğüne ilişkin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi hakkında önemli gündem maddeleri ele alındı.

ESHOT’UN 2026-2028 BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporları doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2026 Mali Yılı Performans Programı uygun bulundu. Aynı şekilde, ESHOT’un 2026-2028 dönemi mali yılı bütçe tasarısı da meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Toplam 29 milyar 400 milyon olarak planlanan bütçede gelir 19 milyar 100 TL, aradaki fark ise 10 milyar 300 milyon TL finansmanla karşılaşacak.

2026 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin , 2026 yılının 110 milyarlık bütçesi de meclisinden oy çokluğu ile geçti. 92 milyar TL gelir ve 18 milyar TL net finansman öngörülen bütçede en büyük pay yönetim, ulaşım ve sermaye yatırımlarına ayrıldı.

AK PARTİLİ YILDIZ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ BİZİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “CHP’li Candaş Yeter’i dinledim. İzmir bütçesi dışında Türkiye bütçesi gibiydi. Umut ederim Candaş Bey siyaseten ilerler ve TBMM’de görev yapar. Bütçesini orada konuşur. Günlerdir dağıttığını iki kitabı İzmir’in sorunlarına bakmak konusunda inceledik. Bizim muhalefet anlayışımız sorun çözme odaklı. Az önce Nail Bey bir eleştiri getirdi huzurevleri ile. Siz hemen talimat verdiniz ve zammı geri çektiniz. Meclis sürecini net bir şekilde bir yere taşıma umudu içerisindeyiz. Biz şahsımıza yapılanlar hakkında siyaset yapmayız, kentimize yapılan sorunlar üzerine siyaset yaparız. Biz burada borçlanmalar dışındakilere oy birliği yaptık. 2025 bütçesinde yaptığınız hatalar değil mi? Bu bütçe İzBB bütçesi. Biz 2018 yılından sonra pandemide başlayan sorunları hiçbir zaman inkar etmedik. Çözümün adresi biziz dedik. Yine çözümün adresi biziz. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bizden sonra 16 tane daha ülke var” dedi.

“22 MİLYON TL SGK BORCUNUZ VAR”

CHP yönetiminin döneminde mali disiplinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Yıldız, “Ben hayatım boyunca AK Parti’nin hedeflerinin hayata geçtiğiniz gören biriyim. Biz 2019 yılından 2025’e kadar İZBB Meclisi’miz 7 milyar dolar bütçe kullandı. Siz gelirlere bakmazsınız bazı gider kalemlerinden dem koyarsınız. Dolar bazında bütçeyi dikkate almazsınız. Bütçenizin merkezi vergi gelirlerinden aldığınız için aradaki fiyat farkı gerçekleşmeyecek demiştik ve son 10 yılın en kötüsü şekilde gerçekleştirdiniz ve 7 milyar TL borçlandınız. Bugün itibariyle 1 milyar 65 TL Büyükşehir’imizin iç ve dış borçlanması var. 245 bin dolar borcu kapatmak için ilave kaynak kullandınız. Engelleyen siyaset yapmadık. Bir borçlanma talebi dışında bütçede ret oyu vermemize rağmen diğer bütçelerinize oy verdik. Bu yılın bütçesinde de açığınız var. Görev sonuna doğru 1.6 milyar dolar borçlanan bir belediye haline geliyorsunuz. Siz şuan dönemin en borç üreten belediye başkanı durumundasınız. Kentsel dönüşüm, çevre önemli başlıklar. Buralara ayrılan bütçeler önemli. İşiniz o kadar zor ki merkezi hükümetten konuşup, İZBB bütçesinden tek kelime yapamayacaksınız. Bugün başka sorun ile karşı karşıyayız. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Bey 1.5 yıl belediyede görev yaptı ama 5, 6 gündür kentten uzak açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Engelleniyoruz diye bağıran CHP’ye rağmen 7 milyon dolarlık kredi çıkarmıştık. Sonra siz bu krediyi kullanmayacağız, öz kaynağımızla yapacağız dediniz. Biz bu krediyi başka bir yere kaydırabilirdik ancak biz bunu yapmadık. İzmir’in yaşadığı sorunları göz önüne alarak krediyi buraya verdik. SGK borçları hakkında 7.5 milyon TL ile yeni dönemi devraldınız. Şimdi 22 milyon TL SGK borcunuz var. 49 milyar iç ve dış borcunuz var. 4 milyara yakın gayrimenkulümüzü verdik. Elimizden gelen tüm gayreti de verdik. Doğru zamanda doğru işi yönetemezseniz bu hale gelirsiniz” dedi.

“NASIL OLUYOR DA EYT’Lİ OLMASINA RAĞMEN İŞİNE DEVAM EDİYOR”

Personel sistemindeki eksiklikler, EYT’li çalışanların durumu ve huzurevi zammı örnekleri üzerinden belediyedeki yönetim ve iletişim sorunlarını vurgulan Yıldız, “1.5 yılda 3 genel sekreteri, açık ofis derken henüz yönetimi ortaya koyamadınız. 35 bin kişiyi işçi aldınız. En büyük sorununuz personel devam sistemini takip etmiyorsunuz. Bu bir kamu parası ve harcamasıdır. Burada radikal kararlar almanız gerekir. İşçi kardeşlerimize cep telefonu mesajı attınız. Siz farkında olsaydınız biraz önce huzurevi zammını geri de almazdınız. Ekibiniz sizi doğru bilgilendirmesi gerekir. Belediyemize hizmet etmiş işçi arkadaşlarımıza cep telefonu mesajı düşüyor. Biz yönetimde böyle bir şey görmedik. Komisyon kurmuşsunuz ama bir kere komisyonun iletişim problemi var. İşçi kardeşlerimizin komisyonda sorduğu soruları hiç sordunuz mu? EYT’lilere işine son mu verdiniz yoksa birileri işine devam mı ediyor? Sonra nasıl oluyor da EYT’li olmasına rağmen işine devam ediyor. İşçi pazarlığı sohbetlerinin vücut bulmuş hali oluyor. Bu arkadaşlarımızın ihbarlarını vermiyorsunuz, kıdemlerini veriyorsunuz ama adamın bayram ve Ağustos, Temmuz ikramiyeleri duruyor. Bu işi bazı yatırımları durdururuz ama o mağdurların da hakkını öderiz. İşçinin alın teri düşmeden hakkını ödeyen ümmetin çocuklarıyız” diye konuştu.

“İZMİR’İN ÇÖP BÜTÇESİNE 1.5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRMIŞ DURUMDAYIZ”

Altyapı ve çevre yönetimindeki eksiklikleri eleştiren Yıldız, “Onat Tünel’i üzerinde hasar gören evler var. Sizde süreç yönetimi de yok. Yeni gelenlerin hafızasında kurumsalı yok ederek sonuç ne çıkıyor, balyozla kapı kırmak. Adama ev tut konkordato getir diyorsunuz, kiralarını da geç ödüyorsunuz. Siz o sorunu gidip yerinde bakmazsanız sadece talimat verirsiniz, zammı geri çekin diye. Sürdürebilir çevre değişikliğine ayırdığımız kaynak 4 milyon lira bunun 3 milyar lirası personel giderleri oluşturuyor. Sermaye gideri ise 432 milyon lira. İzmir’in çöp bütçesine 1.5 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız” dedi.

İNANÇ: YAĞ VAR, ŞEKER VAR, UN VAR NEDEN HELVA YAPMIYORSUNUZ DEMEYE GETİRİYORLAR

CHP Grupbaşkanvekili Altan İnanç, “Muhalefet partisi sözcüleri değerlendirmelerini yaparken her şey tamamış, her şey yolunda gidiyormuş, eksik yokmuş gibi algı ile konuştular. Yağ var, şeker var, un var neden helva yapmıyorsunuz demeye getiriyorlar. Bu bütçe ve performans reel, gerçekleştirilebilir bütçe ve programdır. İncelendiğinde görülecektir ki olabildiğince gerçekleştirilebiliyor olması bu bütçenin önceliğidir. Borçlanma kalemlerinin önemli bir bölümü yalnızca yatırım amaçlıdır. 2026 bütçesinde borç, gelir bütçesi iyileştirilmiştir” dedi.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİN HİZMETLERİNİ ENGELLEYEMEDİLER”

CHP’li belediyelere yönelik merkezi hükümetin uyguladığı engellemeleri değerlendiren İnanç, “Ülkemizin içinde bulunduğu durumu ve İzmir’e etkisini arkadaşlarımız değerlendirdi. 31 Mart seçimlerinde halkımızın seçimleriyle CHP birinci parti olmuştur. 31 Mart seçimleri son referanstır. Bu belediyelerin kapsama alanı ülke nüfusunun yüzde 65’idir. Seçim kazanılıyor, kazanılmıyor meselesine cevaptır. Talimat ile belediyeleri silkeleyin denilmiştir. Geçmişe dair vergi borçları esas alınarak belediyenin kaynakları kesilerek engellemeye çalışılmış. Hatta pandemi döneminde biriken SGK borçlarını da oraya bağlasanız iyi edersiniz. SGK’ye ve vergi dairelerine borcu olan belediyeler kaynak kullanılamaz denilmiştir. Neden helva yapmadığımız ortada. CHP’li belediyelerin hizmetlerini engelleyemediler. Bazı belediyelerin de el değiştirmesini sağladınız. Bütün bu yaptıklarınızdan sonra acaba halkımız ne düşünüyor. Buradan bir siyasi rant elde edilebilmiş mi bunu da sandık önümüze geldiğinde halkımızın oylarıyla seçim gerçekleştiğinde halkımız verecektir” diye konuştu.