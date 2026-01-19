Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir’de inşaat ve restoran sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Bülent Çetin, bir özel hastanede "nefes alma sorunu" şikayetiyle girdiği ameliyat masasından hayatının kabusuyla kalktı.

Burnunu eski haline getirebilmek için tam 1,5 milyon TL harcayan ve defalarca operasyon geçiren Çetin, yerel mahkemenin hükmettiği 300 bin maddi 300 bin manevi olmak üzere toplam 600 bin TL’lik tazminatı "komik" bularak hukuk savaşını Avukatı Serap Demir aracılığıyla Yargıtay’a taşıdı.

Doku ve Koku Kaybı Yaşadı...



Kabus günler 2 yıl önce Çetin’in bir doktor arkadaşının tavsiyesiyle Bornova’daki özel bir hastaneye başvurması ile başladı. 9 ay içinde tam 3 kez ameliyat edilen iş insanı, her operasyondan daha büyük bir hasarla çıktı.

Ciddi doku kaybı yaşayan ve koku alma yetisini kaybeden Çetin, deformasyonu düzeltmek için servet harcadı. Bu süre içinde işleri de kötüye giderek manevi kayıplar yaşamaya başladı. Hukuk mücadelesi başlatan iş insanı, bir şok daha yaşadı.

Açtığı tazminat davasında çıkan karar, yaşanan mağduriyetin çok uzağında kaldı. Mahkeme, 300 bin TL maddi, 300 bin TL manevi tazminata hükmetti. Tazminatın miktarını ise bir devlet hastanesinden gelen, "Tıbbi sınırlarda" cevabı belirledi.



"Başkası Olsa Sokağa Çıkamazdı"



Yaşadığı tüm fiziksel ve psikolojik yıkıma rağmen dik duruşunu bozmadığını, kendisiyle barışık olduğunu belirten Bülent Çetin,

"Benim yerimde bir başkası olsaydı, belki bu yüzle sokağa çıkamaz, hayata küserdi. Ama ben güvenimi yitirmedim. Hatta artık bu durumla şaka yapıyorum. Artık herkes beni burnumdan tanıyor. Ancak bu durum, yapılan hatayı ve komik tazminat miktarını haklı çıkarmaz."

Dosya Yargıtay’da: "Adalet Yerini Bulmalı"



İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararını yerinde bulması üzerine pes etmeyen İzmirli iş insanı, avukatı Serap Demir aracılığıyla dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Yapılan harcamaların, kaybedilen koku duyusunun ve çekilen acıların karşılığının bu olmadığını belirten Çetin, emsal teşkil edecek bir karar çıkana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.