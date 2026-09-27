Son Mühür - Dikili Belediyesi, Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla ilçedeki 17 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardığını bildirdi. İslamlar, Uzunburun, İsmetpaşa, Salimbey, Çandarlı, Yeni İzmir'in Dikili Belediyesi, Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla ilçedeki 17 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardığını bildirdi. İslamlar, Uzunburun, İsmetpaşa, Salimbey, Çandarlı, Yenice ve Demirtaş mahallelerinde yer alan gayrimenkullerin tahmini bedelleri de duyuruldu.

Kasaya en az 122,6 milyon lira girecek

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedel 11 milyon 200 bin lira ile Çandarlı Mahallesi'ndeki arsa için belirlendi. En düşük bedelli arsalar ise 3 milyon 400 bin lira fiyatla İslamlar Mahallesi'nde yer alıyor.

Tarla vasfındaki araziler de listede

İhalede arsalara ek olarak tarla vasfındaki iki taşınmaz da alıcı bekliyor. Yenice Mahallesi'nde bulunan tarla 2 milyon 200 bin liradan, Demirtaş Mahallesi'ndeki geniş tarla ise 14 milyon 100 bin liradan satışa sunuldu.

İhale 16 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde

Taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, 16 Ekim 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda belediye encümeni huzurunda yapılacak.

Alıcı çıkmazsa ikinci ihale 23 Ekim'de

İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale 23 Ekim 2026 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi 5 bin lira karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği, geçici teminat bedeli ve istenen diğer belgelerle başvuru yapması gerektiği bildirildi.