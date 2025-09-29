Son Mühür- İzmir’de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan tır, 12 metrelik viyadükte asılı kaldı. Araç kupasıyla boşluğa sarkarken sürücü kabinde mahsur kaldı. Olay, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi karşısındaki Ankara Caddesi 4. Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi.

İtfaiye zamanla yarıştı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, kupası yan yatmış halde asılı kalan tırda sürücünün bulunduğu kabine ulaştı. İrfan Öngen isimli yurttaşın yardım çabalarına itfaiye de destek vererek kurtarma operasyonu başlatıldı.

Başarılı operasyonla kurtarıldı

Kritik dakikaların ardından sürücü güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Yaklaşık 12 metre yükseklikte boşluğa sarkan tırın, küçük bir hareketle devrilme riski bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facia önlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonrası viyadükte trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekilmesiyle yol tamamen ulaşıma açılırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.