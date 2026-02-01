İzmir’in Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde basit bir trafik anlaşmazlığıyla başlayan olaylar, kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grubun bıçaklı kavgasında 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, emniyet güçleri mahalle genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Yol verme inatlaşması şiddete dönüştü

Olay, akşam saat 21.30 sularında 7281 Sokak üzerinde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, ikametlerinden ayrılarak motosikletle yola koyulan baba İsmet Y. ile oğlu Ramazan Y., o sırada sokak içerisinde süratli bir şekilde seyreden otomobilin sürücüsü Muhammed D. ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında "yol verme" meselesi yüzünden başlayan sözlü atışma, kısa süre içerisinde fiziksel arbedeye evrildi. Çıkan ilk kavgada otomobil sürücüsü Muhammed D.’nin darbedildiği öğrenildi.

Yakınlarını toplayıp olay yerine baskın yaptı

Darp edildikten sonra aracına binerek bölgeden uzaklaşan Muhammed D., kısa süre sonra yanına aldığı akrabalarıyla birlikte kavganın yaşandığı adrese geri döndü. Öfke dolu iki grubun tekrar karşı karşıya gelmesiyle birlikte olay, bıçakların çekildiği kitlesel bir kavgaya dönüştü. Bu esnada evde gürültüleri duyarak dışarı çıkan anne Hayat Y., oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş. de çatışmanın ortasında kalarak çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldı. Kavga sırasında Ramazan Y., Muhammed D. ve Musa D. de yaralanan isimler arasında yer alırken; Yusuf D.’nin hem aldığı darbeler hem de bıçak yarasıyla durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hastaneler alarm durumuna geçti

Mahalle sakinlerinin panik içerisinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık personellerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar farklı hastanelere dağıtıldı. Ramazan Y. bölgedeki özel bir hastanede tedavi altına alınırken; anne Hayat Y. ile çocukları Abdullah Y. ve Deniz Ş. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Kavgada ağır yara alan Yusuf D. ve diğer yaralıların ise İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Polis soruşturmayı derinleştiriyor

Olayın yaşandığı sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bulunan suç unsurları üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kavgaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve olayın gelişim sürecinin tam olarak aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.