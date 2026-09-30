Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Yalı Mahallesi’nde oyun sesleri bu kez bambaşka bir frekanstan yükseliyor. Sokakları, kaldırımları ve parkları tam 95 santimetre boyundaki bir bebeğin gözünden görmeye çalışan belediye, 0-3 yaş grubuna özel hazırladığı Kent 95 Parkı'nın kapılarını açtı. Çocuklar koştu, oynadı, düştü ve kalktı. Mahalle sakinleri de bu anlara tanıklık etti.

550 metrekarelik keşif sahası

Beton blokların arasına sıkışan çocuklar için Yalı Mahallesi’nde 550 metrekarelik özel bir alan ayrıldı. İçeride klasik park ekipmanlarından çok daha fazlası var. Mini scooter yolları, tırmanma tepeleri, döküp saçmaya elverişli dev kum havuzları ve miniklerin denge algısını zorlayan adım taşları... Her detay miniğin fiziksel sınırlarını güvenle keşfetmesi için kurgulandı.

Üstelik sadece minikler düşünülmedi. Çocuğunun peşinde koşturan ebeveynler için de dinlenme ve nefes alma noktaları alana yerleştirildi. Yeşil doku ise sıfırdan güçlendirildi.

Londra’dan Yalı Mahallesi’ne uzanan tasarım

Parkın arkasında küresel bir vizyon yatıyor. Karşıyaka Belediyesi, Londra Ekonomi Üniversitesi ve Van Leer Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü Kent95 Programı’na kabul edildi. Dünya çapında başvuru yapan 50 yerel yönetim arasından sıyrılan belediye, Türkiye’den listeye giren tek kent oldu.

Ekipler aylarca çalıştı. 8 haftalık yoğun online eğitimin ardından Londra’da sahadaki uygulamalar yerinde incelendi. Tasarım sürecinde ise Superpool mimarlık ekibiyle dirsek teması kuruldu. Sonuç: Dünya standartlarında bir erken çocukluk alanı.

"Kaldırıma bile başka bakıyoruz"

Açılış kurdelesini mahalle sakinleriyle birlikte kesen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocuk politikasının sadece kreş binası yapmaktan ibaret olmadığını vurguladı. Kentin her metrekaresinin çocuk gelişimine hizmet etmesi gerektiğini belirten Ünsal, bakış açılarını şöyle özetledi:

"Bir kenti 95 santimetre boyundaki bir çocuğun gözünden görseydik neyi farklı yapardık? Bu sorunun peşinden gittiğinizde, kaldırıma başka bakıyorsunuz, oyun alanına başka bakıyorsunuz, yeşil alana başka bakıyorsunuz. Çocuklarımızın hayatının ilk yılları çok önemli. O yıllarda dokundukları, hareket ettikleri alanlar onların gelişiminin bir parçası oluyor."

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan park, Yalı Mahallesi'nde minik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı bile.

