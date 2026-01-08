Ege’nin incisi İzmir, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağmur ve kuvvetli fırtınanın esiri oldu. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirirken, ulaşım ağlarında büyük aksamalar meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan İzmirliler, korunmak için bina girişlerine ve duraklara sığınmak zorunda kaldı.

Şemsiyeleriyle fırtınaya direnmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda biriken su kütleleri hem yayaların hem de sürücülerin ilerlemesini imkansız hale getirdi.

Şehrin ana arterlerinde trafik yoğunluğu normalin çok üzerine çıkarak uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

İZDENİZ seferlerine fırtına engeli

Deniz taşımacılığında da fırtınanın bilançosu ağır oldu. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar ve denizdeki dalga boyunun yükselmesi nedeniyle tüm seferlerin askıya alındığını duyurdu. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, saat 09.55 itibarıyla yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin, hem yolcu güvenliğini korumak hem de olası kazaların önüne geçmek amacıyla geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Körfez geçişlerinin iptal edilmesiyle birlikte, ulaşım yükü tamamen karayoluna binerken, İzmir ulaşımında ciddi bir kilitlenme yaşandı.

Raylı sistemlerde aksama ve devrilen ağaçlar

Hava muhalefeti sadece deniz ulaşımını değil, raylı sistemleri de doğrudan etkiledi. Çiğli ilçesinde hizmet veren tramvay hattında, hava şartlarının operasyonel güvenliği tehdit etmesi sebebiyle seferler yapılamadı. Öte yandan Karşıyaka hattında ise rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçların raylar üzerine devrilmesi sonucu ulaşım bir süre kesintiye uğradı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve devrilen gövdelerin sahadan temizlenmesinin ardından Karşıyaka tramvayı normale dönerken, Mavişehir Mahallesi 2040 Sokak'ta benzer bir manzara yaşandı. Burada devrilen bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine çökerken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Esnafın suyla mücadelesi ve tahliye mesaisi

Kentin altyapısını zorlayan yağışlar, özellikle zemin katta bulunan iş yerlerini vurdu. Bazı dükkanların girişlerinde su birikintileri oluşurken, mülklerini korumak isteyen esnaf kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalıştı. Kendi kurdukları su pompalarını devreye alan iş yeri sahipleri, dükkanlarına giren suları tahliye etmek için yoğun mesai harcadı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin kritik noktalardaki çalışmaları devam ederken, yetkililer fırtına ve yağışın etkisini sürdüreceği konusunda vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.