Ege Bölgesi'nin genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış dalgası, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İzmir’in su rezervlerine nefes aldırdı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj havzaları, son 24 saatteki yoğun yağışların ardından önemli miktarda su girişiyle tazelendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan güncel veriler, özellikle kritik seviyelerin altına düşen bazı barajlardaki ani yükselişi gözler önüne serdi. Artan nüfus ve iklim krizinin getirdiği baskı altında olan su kaynakları, bu yağışlarla birlikte bir nebze de olsa toparlanma sürecine girdi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda bir günde yüzde 10’luk mucize

İzmir'deki yağışların en somut ve sevindirici etkisi Çeşme yarımadasında hissedildi. Ağustos ayında su seviyesinin dip noktaya yaklaşmasıyla alarm veren Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, adeta küllerinden doğdu. İZSU verilerine göre, sadece bir gün öncesinde yüzde 5,60 olarak ölçülen doluluk oranı, sağanağın ardından yaklaşık yüzde 10’luk rekor bir artışla yüzde 15,56 seviyesine ulaştı. Tek bir gün içerisinde yaşanan bu hızlı yükseliş, kentin su yönetimi açısından stratejik bir kazanım olarak kayıtlara geçti.

Kritik havzalarda son durum: Doluluk oranları güncellendi

Yağışların ardından İZSU ekiplerinin barajlarda gerçekleştirdiği hassas ölçümler, İzmir’in su haritasını yeniden şekillendirdi. Güncellenen verilere göre, kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 0.78 seviyesinde kalırken, diğer havzalarda hareketlilik gözlendi. Balçova Barajı yüzde 11.65, Ürkmez Barajı yüzde 7.33 ve Güzelhisar Barajı yüzde 41.98 doluluk oranına ulaştı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yakaladığı ivmeyle yüzde 15.56 doluluk oranına yerleşerek en hızlı toparlanan kaynak oldu.

Yağışlar su kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletti

Mevsim normallerinin altında kalan yağış rejimi nedeniyle zor günler geçiren İzmir’de, dünkü sağanak yağışlar içme suyu kaynakları üzerindeki stresi geçici olarak azalttı. İZSU yetkilileri, yağışların baraj havzalarına akışının devam ettiğini ve bu tablonun önümüzdeki günlerde daha netleşeceğini bildirdi. Özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı tüketim ve buharlaşma kayıplarının ardından gelen bu su girişi, kentin su arz güvenliği için hayati bir önem taşıyor. Emniyetli su kullanımı konusundaki uyarılar geçerliliğini korusa da, son veriler İzmirliler için bir umut ışığı oldu.