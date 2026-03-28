Son Mühür/Merve Turan- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 28 Mart 2026 tarihli baraj doluluk ve su rezervi verilerini paylaştı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan beş büyük barajda mevcut su seviyeleri, hacim ve doluluk oranları önceki yılın aynı dönemine kıyasla farklılık gösterdi.

Tahtalı Barajı

İzmir’in en büyük su kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda göl su seviyesi 51,88 metre olarak ölçüldü. Toplam su hacmi 136,4 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 116,8 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 40,69 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 15,05 seviyesindeydi.

Balçova Barajı

Balçova Barajı’nda göl su seviyesi 144,68 metreye ulaştı. Toplam su hacmi 7,28 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi 7,14 milyon metreküp olarak açıklandı. Aktif doluluk oranı yüzde 93,77 seviyesinde ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 38,73 olarak kaydedilmişti.

Ürkmez Barajı

Ürkmez Barajı’nda su seviyesi 45,45 metre olarak bildirildi. Barajın toplam su hacmi 7,85 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi 7,48 milyon metreküp oldu. Aktif doluluk oranı yüzde 97,96 ile yüksek seviyede gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 26,90 olarak kayıtlara geçti.

Gördes Barajı

Gördes Barajı’nda göl su seviyesi 233,30 metre olarak ölçüldü. Toplam su hacmi 139,46 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi 123,96 milyon metreküp olarak açıklandı. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 28,31 seviyesinde kaldı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 5,25 olarak kaydedilmişti.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda göl su seviyesi 17,76 metreye yükseldi. Toplam su hacmi 11,39 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi 10,89 milyon metreküp olarak açıklandı. Aktif doluluk oranı yüzde 68,06 seviyesinde ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 16,86 idi.