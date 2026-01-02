Bayraklı’da yaşayan ilkokul öğrencisi Kuzey Kılıçlıoğlu, üç yıl önce mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde lenflerinde kitle tespit edilen Kuzey’e lenfoma tanısı konuldu. Oğlunun tedavisinden yaklaşık sekiz ay sonra ise fabrika işçisi babası Mustafa Kılıçlıoğlu’nun böbrek kanseri olduğu belirlendi. Baba ile oğul, tedavilerini aynı dönemde tamamladı.

“Dünyamız yıkıldı”

Oğlunun tedavi sürecini anlatan Mustafa Kılıçlıoğlu, ilk tanı anında yaşadıkları duygusal çöküntüyü şu sözlerle dile getirdi: “Sonuçları almaya birlikte gittik. O an dünyamız yıkıldı. Evladıma böyle bir hastalığı yakıştıramadım. Kuzey’in yaşadıkları içimde birikti. Aylar sonra benim rahatsızlığım ortaya çıktı ve böbreğimin alınması gerektiği söylendi.”

Aile dayanışmasıyla ayakta kaldılar

Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu’nun omuzladığını vurgulayan Mustafa Kılıçlıoğlu, “Bu dönemde birinin güçlü durması gerekiyordu. Ben çöktüm, eşim toparladı. Altı ayda onun sayesinde ayağa kalktım. Şimdi geçmişi değil, geleceği konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk önce ben ayakta durmalıyım dedim”

Oğluna tanı konulduğunda büyük bir korku yaşadığını anlatan Sonay Kılıçlıoğlu ise süreci şu sözlerle özetledi:

“O daha altı yaşındaydı. Bu hastalığı ona konduramadık. Ama kendime ‘önce ben ayakta durmalıyım’ dedim. Tedavi süreci aylarca sürdü. Ardından eşimin rahatsızlığı çıktı. Hepsini üst üste yaşadık ama birbirimizi bırakmadık.”

LÖSEV etkinliğinde umut oldular

Aile, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yeni yıl etkinliğine katılarak kanserle mücadele eden diğer ailelerle bir araya geldi. Yaşadıklarını paylaşan Kılıçlıoğlu ailesi, benzer süreçlerden geçen ailelere moral verdi.

“Hayatımın en güzel günü”

Tedavi sürecini tamamlayan Kuzey Kılıçlıoğlu ise etkinlikte yaşadığı mutluluğu, “Bugün çok güzeldi. Yeni yıl öncesi eğlendik. Hayatımın en güzel günüydü” sözleriyle anlattı.