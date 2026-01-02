TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, zor günler geçirdiği süreçte altyapıdan yetişen genç bir ismin performansıyla ayağa kalktı. Henüz 19 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş, siyah-beyazlı ekibin kalesinde sergilediği istikrarlı oyunla dikkatleri üzerine çekti.

Cezalar sonrası kaleyi devraldı

Altay’da tecrübeli file bekçisi Ozan ile altyapıdan çıkan Ulaş’ın bahis soruşturması kapsamında 45’er gün cezaya çarptırılması, teknik heyeti zor bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Bu süreçte kaleyi devralan genç Semih, ilk yarının son bölümünde takımın en güvenilir isimlerinden biri olmayı başardı.

Son 5 maçta sadece 1 gol yedi

Genç eldiven, ligin ilk yarısında görev aldığı son 5 karşılaşmada yalnızca 1 gol yiyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Semih’in forma giydiği toplam 7 maçta Altay; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu performans, takımın ligde yeniden toparlanmasında kilit rol oynadı.

İlk galibiyet Tire deplasmanında geldi

Semih, 7’nci haftada ilk kez kaleyi koruduğu Tire 2021 FK deplasmanında Altay formasıyla sahne aldı. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılarak sezonun ilk zaferini kazanırken, genç kaleci güven veren bir görüntü sergiledi.

Karşıyaka derbisinde kritik kurtarışlar

Bir hafta sonra oynanan ve 1-1 sona eren Karşıyaka derbisinde, Semih yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. Genç kalecinin derbidaki performansı, tribünlerden ve teknik ekipten tam not aldı.

Zorunlu dönüş, büyük çıkış

İki maç kadro dışında kalan Semih, 11’inci haftada Alanya 1221 FK karşılaşmasında yeniden kaleye geçti. Altay bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ancak sonrasında gelen sonuçlar, genç kalecinin yükselen formunu gözler önüne serdi.