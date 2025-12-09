İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçesinde geniş kapsamlı bir su kesintisinin yapılacağını duyurdu.

Kesinti, Narlıdere Limanreis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ve Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında bulunan 800’lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle uygulanacak.

Kesinti yarın sabah başlayacak

İZSU’nun açıklamasına göre, kesinti yarın saat 10.00’da başlayacak ve 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’a kadar devam edecek.

İki ilçe tamamen etkilenecek

Kesintiden Narlıdere Limanreis Mahallesi ve Güzelbahçe ilçesinin tamamı etkilenecek. Su akışının yaklaşık 24 saat boyunca sağlanamayacağı bildirildi.

Suyun hanelere ulaşması gecikebilir

Arızanın giderilmesinin ardından depo seviyelerinin yükselmesi ve isale hatlarındaki basıncın dengelenmesinin zaman alabileceği ifade edildi.

Bu nedenle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşma saatinin, resmi bitiş saatinden daha geç olabileceği belirtildi.

Vatandaşlara hazırlık ve tasarruf çağrısı

İZSU, su kesintisi sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi için vatandaşlara gerekli hazırlıkları yapmaları ve su kullanımını planlamaları çağrısında bulundu.

Aynı arıza geçen haftaki kesintide de yaşanmıştı

İZSU’nun duyurduğu bu kesintinin, geçen hafta aynı bölgede yapılan su kesintisinin devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.

Çelik boru hattında yaşanan sorunun tam olarak giderilemediği, bu nedenle aynı arızanın yeniden meydana geldiği belirtildi. Tekrarlanan problem nedeniyle bölgede ikinci kez geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacak.